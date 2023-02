El deporte colombiano se despertó este lunes con una triste noticia, el fallecimiento de la promesa de la gimnasia Ángel Gabriel Delgado, quien perdió la vida en un accidente casero cerca de Cúcuta, capital de Norte de Santander.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, el talentoso deportista de tan solo 13 años estaba acostado en la hamaca y realizaba algunos ejercicios, cuando se produjo su muerte.



(Shakira: padres de Piqué, al borde de la locura; no la soportan más, video)

(Dibu Martínez, 'condenado': insólito error por el que lo critican en Inglaterra)



“El menor se mecía en una hamaca y se desnucó”, le aseguró una fuente judicial al diario La Opinión de esa ciudad.



En la Liga de Gimnasia hay otra versión, que Ángel Gabriel estaba en su humilde casa a eso de las 5 de la tarde, se comía unas tajaditas de plátano, se atragantó, se enredó en la hamaca y falleció.

Facebook Twitter Linkedin

Luto Foto: Archivo particular

Delgado hacía parte de los seleccionados de gimnasia del departamento de Norte de Santander y también hizo parte de la Selección Colombia de la categoría infantil.



“Vivía a unos 30 kilómetros de Cúcuta, cerca del municipio del Zulia. Era un muchacho muy callado, sumiso, introvertido, le gustaba el deporte, la gimnasia”, le contó a EL TIEMPO, Jairo Ruiz, el técnico de los seleccionados del departamento y de Colombia.



“Cuando uno le llamaba la atención corregía y hacía caso. Era un niño muy humilde. Vivía en unas condiciones que no eran las mejores", dijo Ruiz, invadido en una profunda tristeza.

'Muy pobre'

Los compañeros le ayudaban, pues era humilde, de bajos recursos y le tocaba trasladarse de su casa al gimnasio en Cúcuta para realizar los entrenamientos.



Llegaba tarde a las prácticas, porque vivía lejos y le tocaba salir de estudiar para coger el bus hacia la capital del Norte de Santander.



Cursaba octavo grado de bachillerato en el colegio Marco Fidel Suárez de Zulia, era buen estudiante y amante del deporte.

Facebook Twitter Linkedin

Jairo Ruiz, DT de gimnasia. Foto: Archivo / EL TIEMPO

“Su familia es demasiado pobre, muy pobre. Hace dos años fue el deportista revelación de Norte de Santander. Fue campeón suramericano, ganó medallas de plata y bronce en el torneo Estrellas del Futuro. La verdad estamos muy tristes, la muerte de él nos ha dado muy duro”, dijo el DT.



Ruiz comentó que la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación del Norte de Santander se encargarán de todo el proceso de velación, honras fúnebres y del osario, pues la familia no tiene recursos para eso.



“Lo que sabemos es que estaba comiendo fritas de maduro a las 5 de la tarde. Jugaba en la hamaca, se atragantó y murió. Su abuelo estaba en la sala, pero no se dio cuenta de lo que pasaba. Un vecino lo vio en el piso, lo trataron de reanimar, pero fue demasiado tarde, ya había muerto”, contó Ruiz.

Así lo conocían

Los compañeros lo conocían como ‘Gavano'. Le decían así porque su padre, Jhonny, en alguna ocasión, tuvo una panadería y le puso ese nombre, en honor a sus hijos: Gabriel, Valentina y Natalia.



“Le gustaba mucho los ejercicios de piso, barra fija y las paralelas. Me da duro recordarlo. Vivía en un ranchito con sus hermanos y papás, en unas condiciones muy lamentables”, aseguró el entrenador.



Y agregó: “Su papá tuvo que cerrar la panadería porque no le dio resultado. Se ganaba en sustento en lo que le saliera y su mamá (Betsabé) era ama de casa”.

Facebook Twitter Linkedin

Gimnasia Foto: Archivo particular

Estaba estudiando. El año pasado lo hizo de manera virtual, pero con muchos problemas, pues no contaba con un buen computador, tampoco tenía una tablet.



Fue su mejor época como gimnasta, pues podía entrenar bien, sin afanes. Llegaba a las 7 de la mañana, se iba a las 3 de tarde y estudiaba virtual.



“Sus papás no eran estudiados, por eso les tocaba duro. Me dijo que quería estudiar presencial porque los medios no eran los mejores y carecía de un buen computador”, señaló Jairo Ruiz.



(Atroz: asesinan a hincha en brutal pelea del baloncesto, (imágenes sensibles))

(Nairo Quintana y la otra cara de la moneda: 'Han sido injustos con él', video)



DEPORTES