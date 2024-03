Ángel Cabrera se quedó por fuera del Masters de 2024: Estados Unidos le negó la visa

La posibilidad de que el golfista argentino Ángel Cabrera regrese al Masters de Augusta quedó truncada. El agente del jugador confirmó que las autoridades estadounidenses le negaron temporalmente la visa para entrar a ese país.

Cabrera, campeón del Masters en 2009 y también del US Open en 2007, quedó en libertad el 4 de agosto de 2023, luego de pasar 30 meses en prisión por cargos de violencia de género.

El golfista reconoció los deitos de amenaza y coacción reiterada contra dos de susexparejas, Micaela Escudero y Cecilia Torres Mana. Tras su salida de la cárcel, tras cumplir parte de la condena en Brasil y otra en Argentina, regresó a su ciudad natal, Villa Allende (Córdoba).

Ángel Cabrera

La decisión sobre el visado de Cabrera no es definitiva. “Se solicitó más información y esta se proporcionará a la embajada en breve. La decisión final sobre el visado tardará no menos de 8 a 10 semanas. No estará en el Masters", declaró el agente de Cabrera, Manuel Tagle, a Golfweek.

En una entrevista con el periodista Gastón Saíz, del diario La Nación de Argentina, Cabrera había expuesto la situación y confiaba en obtener el permiso para entrar a Estados Unidos.

“La semana que viene voy a la Embajada de Estados Unidos para ver si me renuevan la visa; la tengo vigente, pero se me vence en marzo. Si me la renuevan ya armo el calendario para arrancar el Champions Tour y combinar con el circuito de Europa, en donde por suerte ya me habilitaron para jugar; eso me deja más tranquilo”, declaró Cabrera en diciembre de 2023.

El presidente del Augusta National, Fred Ridley, había abierto la puerta a que Cabrera volviera a competir en el Masters por primera vez desde 2019, aunque la condicionó a la obtención de la visa.

“Claro que quiero estar en el Masters. Quiero jugar todo lo que pueda en el calendario, estoy con muchas ganas. Eso sí: no voy a recuperar el tiempo que perdí. Estoy trabajando con el físico”, declaró Cabrera a La Nación.

Ya el argentino había competido en un torneo del Champions Tour, el circuito para mayores de 50 años: terminó en el puesto 27 en Marruecos, en febrero de este año.

Cabe recordar que los campeones del Masters tienen la exención para jugar el torneo de por vida, salvo en casos de fuerza mayor.

