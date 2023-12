'Ya pagué mi deuda': Cabrera rompe el silencio tras estar en prisión por violencia

Ángel Cabrera fue reincorporado al PGA Tour y al PGA Tour Champions tras una sentencia de 32 meses en prisión por violencia de género. En una carta obtenida por Golf Digest, Andy Levinson, vicepresidente senior del circuito, notificó a Cabrera el 18 de diciembre que su suspensión había sido levantada con efecto inmediato.



“El incumplimiento de los términos de su liberación de prisión o cualquier información adicional sobre su situación legal en Argentina puede resultar en el restablecimiento inmediato de su suspensión”, escribió Levinson.



Cabrera, de 54 años, fue condenado en junio de 2021 en un tribunal argentino por agredir, amenazar y acosar a Cecilia Torres Maná, quien fue pareja del 'Pato' entre 2016 y 2018.



Quedó detenido en Río de Janeiro en enero de ese año acusado de agresión, robo, intimidaciones ilegales y repetidas faltas de respeto a las autoridades y había estado en la lista del “código rojo” de Interpol, que se utiliza para buscar la localización y arresto de una persona buscada por una jurisdicción legal o un tribunal internacional con miras a su extradición.

Angel 'Pato' Cabrera, cuando ganó el Masters de Augusta.

El cordobés había sido buscado por las autoridades en un caso separado que involucra denuncias de agresión presentadas por Torres Maná, y a su caso se unieron la exesposa de Cabrera, Silvia Rivadero, y otra ex pareja, Micaela Escudero.



De esta forma, el PGA Tour suspendió a Cabrera tras la confirmación de su condena. El ganador del US Open 2007 y el Masters 2009 salió de prisión en agosto pasado y compitió el último fin de semana en el Abierto del Litoral, en Rosario.



Tuvo nueve participaciones en el PGA Tour Champions en 2020, su última salida fue en septiembre de ese año en el Pure Insurance Championship. Ahora, le llegó la buena noticia de su reincorporación a los circuitos norteamericanos.

Ángel "el Pato" Cabrera.

Cabrera rompe el silencio

Asimismo, por primera vez, Cabrera habló sobre su paso por la cárcel en la edición de Golf Digest de diciembre de 2023. Aquí hay algunos extractos:



“Muchos dicen que la cárcel es mala, pero a mí me hizo bien. Ya no busco culpables. Mientras estuve detenido, me di cuenta de que si todavía hubiera estado fuera y me hubiera comportado como lo había hecho, probablemente no estaría vivo ahora. Hubo noches en las que me quedé en mi celda agradeciendo a Dios por mi encarcelamiento. Lo que había estado haciendo era una locura”, dijo. “Me hice todo esto a mí mismo. Pero ya está hecho. No puedo borrar cómo actué. Lo único que puedo hacer es seguir adelante y hacer algo diferente”.



Cabrera señaló que durante sus últimos seis meses en prisión estuvo solo, después de que su compañero de celda fuera liberado y leyó viejas revistas de golf con artículos sobre él mismo. “Me daba nostalgia, pero me ayudó a pasar el tiempo”, recordó. “Recuerdo casi todos los golpes de ese domingo que gané el Masters y los repetía en mi mente: el playoff, el famoso tiro que hice entre los árboles”.

Ángel "el Pato" Cabrera.

Cabrera calificó a Augusta National, donde compitió 20 veces consecutivas hasta 2019, como su segundo hogar. “Mi sueño es regresar a ese prestigioso lugar y recorrer el trazado que tanta alegría y satisfacción me dio”, contó. “Sería un gran privilegio regresar y asistir a la Cena de Campeones con tantos de los mejores jugadores del mundo del golf”. En tanto, Augusta National se negó a comentar a Golf Digest sobre el estado de la invitación de Cabrera.



De vez en cuando, Cabrera dijo que le permitían salir a una cancha de fútbol en su prisión y tomaba un palo o el palo de una escoba y daba algunos golpes. “No había nada allí que pudiera golpear”, dijo. Realizó sus primeros golpes de golf 25 días después de su liberación en el Club de Golf El Terrón de Mendiolaza.



“Me atormentaban las dudas, me preguntaba qué tan bien golpearía o incluso si sería capaz de golpear la pelota. Había pasado tanto tiempo. Tenía miedo de frustrarme”, dijo. “Durante todo el viaje hasta el club, me obsesioné con cómo resultaría mi primer viaje”.

Ángel "el Pato" Cabrera

“Pero resultó ser como andar en bicicleta”. Describió que ejecutó los swings maravillosamente. “Estar de nuevo en un campo de golf después de tres años, volver a recorrer 18 hoyos, fue como un renacimiento”, dijo. Cabrera expresó remordimiento por “sus graves errores”. “Pero también he pagado mis deudas”, afirmó. “Voy a trabajar tan duro como pueda para limpiar mi imagen. Quiero recuperar la estatura que tenía como deportista”.

DEPORTES

Con información de La Nación de Argentina (GDA).

