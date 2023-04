El colombiano Ángel Barajas, de 16 años, cerró este domingo su participación en los campeonatos del mundo júnior de gimnasia con dos nuevas medallas, oro en paralelas y bronce en barra, que elevaron a cuatro su botín en la cita de Antalya (Turquía) y le convirtieron en la gran promesa de este deporte a escala universal.

Barajas, realidad mundial

Ángel Barajas. Foto: Comité Olímpico Colombiano

En el último concurso de los mundiales, la final de barra, Barajas (Cúcuta, 2 de agosto de 2006) obtuvo la medalla de bronce con 13,433 puntos, por detrás del japonés Tsunogai Tomoharu, 13,666, y del chino He Xiang, 13,633.



Aunque Barajas partía con la rutina más exigente, 5,700 de nota de dificultad, la ejecución estuvo por debajo de las rivales, si bien le bastó para hacerse con el tercer lugar del podio.



El discípulo del olímpico Jossimar Calvo había ganado unos minutos antes el oro en paralelas, empatado en primera posición con el japonés Tsunogai, ambos con 13,733 puntos.



¡Un nuevo oro para Ángel Barajas que emociona a todo un país! 🇨🇴🤸🏽‍♀️



Un primer puesto que realza el nombre de Colombia y que afianza al gimnasta como uno de los grandes relevos a nivel mundial.#Artjuniors2023 pic.twitter.com/vmrxC93jGa — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) April 2, 2023

Un camino dorado

Angel Barajas. Foto: Prensa Rosario 2022

El viernes se había proclamado subcampeón del mundo absoluto (concurso completo de los seis aparatos) y el sábado campeón de suelo, primer título mundial de la historia de la gimnasia colombiana.



Barajas ganó el año pasado en Rosario (Argentina) siete medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud, pero nunca había obtenido a escala mundial los resultados que ha firmado en Turquía.



Tendrá este año el reto de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, para los que tiene el mínimo de edad exigido apenas por unos meses: en el caso de los hombres, los gimnastas olímpicos deben haber nacido antes del 31 de diciembre de 2006. Él llegó al mundo el 2 de agosto de ese año.



Esta temporada puede afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, dentro de 82 días, a partir del 23 de junio, y los Panamericanos de Santiago de Chile, desde el 20 de octubre. Los campeonatos del mundo absolutos, clasificatorios para los Olímpicos de París 2024, serán en Amberes (Bélgica) en septiembre.

EFE