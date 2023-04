Una nueva denuncia de abuso y violación sexual de un deportista se presentó en los últimos días y el protagonista fue el boxeador Andy Ruiz Jr.

Los problemas con su expareja, Julia Lemus, siguen y ella ya había obtenido una orden de restricción en contra del deportista, luego de que argumentó violencia doméstica.



(¿Cristiano Ronaldo se cansó de Georgina? Revelan supuesta crisis de pareja)

(Luto en Santa Fe: falleció Juan Carlos ‘el nene’ Sarnari a los 81 años)

Serias acusaciones



Lemus acusó a Ruiz de poner en peligros a sus hijos, de amenazarlos y tomó la determinación de acusarlo legalmente.



“Abusó sexual, física y psicológicamente de mí, haciéndome sentir como si tuviera que caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Temo por mi vida y seguridad y la vida y seguridad de mis hijos", dijo Lemus en los documentos que presentó ante la justicia.



Ruiz Jr. es estadounidense, pero tiene ascendencia mexicana. Ha sido campeón de la WBO, WBA, IBO y de la IBF en la categoría de peso pesado al vencer a Anthony Joshua.



"Empezó a agarrarme por la parte superior de los brazos y jalarme físicamente para moverme a donde quería que fuera", contó.



Lemus advirtió que comenzó a golpearla en “broma” en brazos y piernas y que le dejó varios moretones.



"Él me dijo que me callara y entonces noté que las armas no tenían balas, por lo que él comenzó a decirme que estaba siendo muy dramática", se lee en el documento.



Según Lemus, las cosas empeoraron en febrero pasado, cuando Ruiz la violó en, al menos, seis ocasiones, denuncia que hizo en el Departamento de Policía de San Diego.



Ruiz, por su parte, acusó a Lemus de haberle robado 250 mil dólares y de amenazarlo con un arma de fuego en abril de 2020.(Shakira y Piqué: la drástica y sorpresiva decisión que tomó Clara Chía, video)



Deportes