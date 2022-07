Quiere abrirse paso, escribir su propia historia y seguir dejando el béisbol de Colombia en alto. Pareciera que el camino ya lo han abierto otros grandes de nuestra pelota caliente, pero para llegar a las Grandes Ligas se necesita, además de talento, disciplina y constancia. Y eso, Andrés Felipe Noriega Palacio lo tiene claro.



Su amor por este deporte nació cuando tenía 3 años. Viene de una familia barranquillera a la que el béisbol le brota por los poros.

“Comencé jugando en todas las posiciones, pero solo hasta que cumplí los 14 años me fui inclinando mucho más por la posición de cátcher, que es en la que juego en la actualidad”, dijo en diálogo con EL TIEMPO.



El pelotero vio materializado su sueño de representar al país a los 15 años, cuando vistió los colores de la Selección Colombia en Japón, en 2016.



“Fue una experiencia nueva, que realmente volvería a repetir. Mi gran amor por el béisbol se incrementó más, empecé a sentir que esto era lo mío”, expresó.

Con Dodgers, a los 16

Pero fue en 2017 cuando se dio a conocer internacionalmente. Andrés Felipe, con 16 años, firmó con Los Dodgers de los Ángeles.



“Yo en ese momento tenía varios equipos interesados y junto con mi representante y mi familia decidimos que ese era un gran equipo para mi crecimiento como pelotero”, aseguró.



Allí alcanzó a jugar siete partidos. “Fue una experiencia nueva, un béisbol muy diferente, un poco más fuerte, porque están más cerca de llegar a Grandes Ligas, por ende, están guerreándose más el puesto en el equipo”, recordó.



En 2021 jugó doble A y triple A y ese mismo año viajó a Mazatlán (México) para representar a Colombia en la Serie del Caribe.

Probando suerte

Antes de iniciar la temporada regular 2022 de la MLB, los Dodgers lo dejaron libre. A las dos semanas firmó con los Canarios de Sioux Falls, en Dakota del Sur, con la Liga Independiente American Associaton.



“La Liga Independiente aún no había comenzado y necesitaban un cátcher, consiguieron mi número y dije que sí, sabía que era una buena oportunidad”, afirmó Andrés Felipe.



El pelotero no dudó un instante su destino. Calentó motores en los spring training (entrenamiento de primavera) y comenzó a jugar el 13 de mayo.



Pero en el camino aparecieron los FerryHawks de Staten Island, un equipo de béisbol profesional con sede en el distrito de Staten Island en la ciudad de Nueva York. Son miembros de la División Norte de la Liga Atlántica de Béisbol Profesional, una ‘liga asociada’ de las Grandes Ligas.



La franquicia estaba interesada en los servicios del colombiano, que no dudó en irse a probar suerte, al lado de su esposa Natascha Salas Giraldo, también barranquillera.

La temporada 2022 tendrá 100 juegos y el banderín de campeón será para el mejor.



El barranquillero, de 21 años, quiere seguir los pasos de sus compatriotas en la Gran Carpa. Su sueño tiene nombre. “Medias Rojas de Boston. Es el equipo en el que sueño jugar algún día”, reconoció.

Andrés Felipe Noriega sueña con actuar en Grandes Ligas con el equipo Medias Rojas de Boston. Foto: Crédito Joseph Langan

Caimanes y Vaqueros

Noriega Palacio también tuvo la oportunidad de mostrar su talento en el Béisbol Profesional Colombiano. En el rentado nacional jugó para Caimanes de Barranquilla, en 2019 y 2020, y para Vaqueros de Montería, en 2021.



“Fue una bonita experiencia. Realmente aprendí muchas cosas en Vaqueros con Warioneth Puello, que me ayudó a hacer mejores swings, a encontrar el tiempo justo para batear; realmente gracias a él tuve un gran avance”, afirmó.



El cátcher cree que la colombiana es “una liga que a pesar del poco apoyo que tiene en el país, sabe salir adelante y ayuda mucho a los peloteros para seguir preparándose para su siguiente año”.



“Siento que podría mejorarse el apoyo que se le brinda y creando también más equipos porque muchas veces hay peloteros que no consiguen dónde jugar”, advirtió.

FLOR DÍAZ OSPINO

Redactora ADN - Barranquilla