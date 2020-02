El regreso de Camilo Villegas motiva a sus rivales colombianos

En 2010, la primera vez que el Nationwide Tour (hoy Korn Ferry Tour) paró en suelo colombiano, Camilo Villegas vino al torneo, pero solamente para jugar el Pro-Am. Tomó un avión, se fue a Estados Unidos y ese mismo fin de semana ganó su tercer torneo en el PGA Tour, el Honda Classic.

Frente al televisor, un niño de 10 años llamado Joaquín Cabrera siguió la última ronda del Honda Classic con la ilusión de ver ganar a un jugador que era su ídolo. Hoy, Cabrera es uno de los seis colombianos que, junto con Villegas, estarán en la undécima edición del Country Club de Bogotá Championship.

Camilo Villegas (Golf-Colombia): el golfista colombiano decidió no hacer parte de la delegación debido a que busca conservar su tarjeta del PGA Tour para la temporada 2016 y 2017. Foto: REUTERS

Pero no solo Cabrera ve a Villegas como un referente. Todos los colombianos que jugarán el torneo tienen palabras de elogio para el golfista más importante de la historia del país, ganador de cuatro torneos en el PGA Tour.



“Es un sueño jugar al lado de Camilo. A los 7 años jugué un torneo de la Cardioinfantil, Camilo hizo una exhibición, me acuerdo de que lo saludé. Luego me acuerdo de verlo ganar por primera vez, ahí tenía 8 años. En el Honda lo seguí la última ronda. Estoy seguro de que Camilo va a volver a su máximo nivel, es muy talentoso y tiene una disciplina increíble”, dijo Cabrera.

La última vez que Villegas jugó competitivamente en el Country Club fue en 2003, en la Copa Andes que ganó Colombia. Santiago Rivas, otro de los colombianos que jugará este año, hacía parte de ese equipo, junto con Manuel Villegas, Julián Colmenares y Óscar David Álvarez.

Camilo Villegas, golfista colombiano. Foto: AFP

“Creo que todos crecimos admirando a Camilo, era mi ídolo. En 2003 fue la primera vez que lo tuve cerca. Yo era el novato de ese equipo, y Camilo nos dijo que ese era el único torneo que le faltaba ganar como amateur, que quería ganarlo porque se iba a hacer profesional”, recordó Rivas. “Es como un padrino para mí en el golf: me ayudó a decidir a qué universidad irme, dónde vivir y qué jugar cuando me hice profesional. Es un ser humano completo”, dijo.

Los dos jugadores con tarjeta en el Korn Ferry Tour, Marcelo Rozo y Nicolás Echavarría, ya estuvieron este año en el mismo field con Villegas, en los dos torneos en Bahamas.

Nicolás Echavarría. Foto: Enrique Berardi / PGA TOUR LA

“Es un poco raro: Camilo es uno de mis ídolos, la causa por la que juego golf profesional. Se siente raro competir contra él. Que esté acá no solo es importante para él, sino para todos los golfistas colombianos”, dijo Echavarría

Rozo tiene una relación de amistad con Villegas desde hace mucho tiempo. “Estuve entrenando con Camilo en la pretemporada en noviembre, en Júpiter, Florida. Ahora, en Bahamas, nos quedamos juntos las dos semanas. Es un ejemplo de perseverancia, trabajo y disciplina. Cuando lo veo trabajar, cuando estamos en las rondas de práctica, trato de absorber todo lo que pueda. Todo el mundo del golf extrañaba a Camilo”, explico.

Marcelo Rozo, golfista colombiano. Foto: AFP

David Vanegas, que fue tercero en este torneo en 2012, también se siente emocionado por enfrentar a Villegas. “Camilo para nosotros, más que un referente, ha sido un ejemplo. Pocos tienen estas características y determinación, lo que lo hace un ganador en cualquier área de la vida. Será una semana en la que vamos a aprovechar la energía del público local, y qué mejor que el trofeo se quede en casa”, dijo Vanegas.



El último colombiano en conseguir su tiquete fue Santiago Gómez, segundo en la clasificación que se jugó el viernes. “Camilo ha ayudado a crecer el golf colombiano, lleva más de 10 años en el Tour y ha motivado a muchos de nosotros para jugar. Es muy bueno que haya decidido calentar motores de nuevo luego de su lesión, venir a Bogotá y prepararse acá. Va a ayudar mucho al torneo”, señaló.

