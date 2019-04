¡Buena, ‘Tigre’!: Woods ganó su quinto Masters

Tiger Woods tiene dos hijos: la mayor, Sam Alexis, está a punto de cumplir 12 años, y el menor, Charlie Axel, tiene 10. Ninguno de los dos vivió el esplendor de su carrera golfística, con 14 títulos de grand slam. En cambio, a los dos les tocó vivir en primer plano el sufrimiento de su padre, que tardó años en volver a ser el de antes.

Ese sufrimiento de casi una década tuvo su premio este domingo, cuando Woods volvió al escenario en donde comenzó su leyenda, el Augusta National Golf Club, para conseguir su quinta chaqueta verde, en uno de los Masters más emocionantes de los últimos tiempos. Comenzó dos golpes atrás del líder, el italiano Francesco Molinari, y terminó ganando por uno.

“Ser campeón ahora, 22 años después de mi primera victoria, es mucho tiempo, es irreal”, dijo Woods. “Tirar la toalla nunca es parte de la ecuación. Hay que seguir luchando con los desafíos que tenemos cada día. Me sentía tan preparado antes de llegar aquí. Estaba empezando a mover la bola como sé que puedo hacerlo para ganar aquí. Me duele el cuerpo. Definitivamente lo he dado todo hoy (este domingo). Puedo asegurar que no voy a pegar una sola bola mañana (hoy)”, agregó.



Woods demostró que es el de antes, que su presencia intimida. O que lo diga Molinari, quien en un solo hoyo, el 12, un par 3, perdió todo: la mandó al agua en el tiro de salida, a lo que le agregó otro doble bogey en el 15, al golpear la pelota la rama de un árbol y caer de nuevo al agua.



Esa flaqueza la aprovechó Woods para sacar ventaja, con birdies en los hoyos 13, 15 y 16. Se dio el lujo, incluso, de terminar con bogey en el 18, pues a esa altura ya les tenía dos golpes de ventaja a sus escoltas, Zander Schauffele, Dustin Johnson y Brooks Koepka. Al final, fue solo uno: ganó con 275 (–13). Lo que no hacía él con su juego lo lograban los tableros alrededor del campo y los gritos de los aficionados.



Woods volvió. Y, otra vez, está cerca de alcanzar al más grande de la historia, Jack Nicklaus, ganador de 18 majors. Tiger tiene 15. El propio Nicklaus fue uno de los más alegres por su triunfo: “Un ‘gran bien hecho’ de mi parte para Tiger”, dijo Nicklaus a la televisión CBS. “Estoy tan feliz por él y por el deporte del golf... ¡Esto es fantástico!”



Todavía emocionado por su triunfo, Woods no quiere tocar ese tema aún: “Estoy seguro de que probablemente me lo plantearé en el futuro. Ahora es un poco pronto. Apenas estoy disfrutando del número 15”, dijo Woods. “No sé si (Nicklaus) está preocupado o no. Estoy seguro de que está en casa en West Palm, simplemente relajándose y mirando”, agregó.



