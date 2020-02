Columnistas invitados: El legado que deja Kobe Bryant al baloncesto

Hace ocho días murió la estrella de la superestrella de la NBA. José Tapias, Guillermo Moreno y Philippe Moggio, tres referencias nacionales de la cesta, escribieron para EL TIEMPO.

Kobe Bryant, el deseo por trascender

El legado de Kobe Bryant en la NBA y el mundo deportivo es el deseo del ser humano de trascender, que se puede ver explicado en tres aspectos fundamentales de su vida. Primero, tuvo la capacidad de inspirar con su ejemplo y su pasión por el deporte. Lo segundo que hay que destacar fue su capacidad de reinventarse basado en la mentalidad ‘mamba’, y el tercero, el firme deseo de competir para ganar.



Hay que destacar de su carrera deportiva cómo fue que a los 18 años llegó a la NBA sin pasar por la universidad, cuando se estaba en pleno reinado del mejor jugador de la historia, Michael Jordan. Fue uno de los mayores anotadores de la historia, fue un MVP (Jugador Más Valioso) y fue capaz de anotar 82 puntos en un partido, dejando atrás el registro de Wilt Chamberlain en 1961 con 78 puntos. Todo esto resume, para mí, a alguien que tiene un trabajo ético incomparable.

Homenaje en el estadio de Lakers a Kobe Bryant. Foto: AFP

Kobe tuvo la capacidad irremplazable de inspirar no solo a la gente del basquetbol, sino de las diferentes disciplinas deportivas. Los que conocemos a Bryant, sabemos que tuvo la capacidad de reinventarse. Cuando tuvo el problema de acoso sexual, fue capaz de cambiar, de mostrar otra versión de él, de mejorar su relación familiar, y se creó un cuento con su mentalidad ‘mamba’, que generó que tuviera una mentalidad por encima de todos los demás. Su objetivo era superar a Jordan como el mejor de la historia y para eso trabajó.

Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Es el segundo mejor jugador de la historia por su disciplina, combinado con su talento innato. Eso lo hace diferente a los demás, y por eso está por encima de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Su legado es trascender por encima de todos.



José Tapias*

*Director técnico de Piratas de Bogotá

El crac que entrenó al talento

Kobe Bryant fue como deportista una persona que logró todo lo que se propuso. A muy corta edad, con 17 años, pasó del High School a la NBA directamente. Solo le bastaron dos años para adaptarse a lo que era la Liga profesional de baloncesto estadounidense y empezó su estrellato. Él hizo todo lo que debía para ser alguien sobresaliente; su talento era puro. Fue un ícono y alguien que dejó un camino por seguir. Por sus gestos casi ‘jordanescos’, al tratar de emular a Michael Jordan, puso a todos sus seguidores a creer en ser mejor que el mejor cada día. Kobe no le temió al fracaso, porque sabía que podía conquistarlo todo.

Imagen homenaje a Kobe Bryant. Foto: AFP

Ante todo era una persona con un carácter increíble de liderazgo, que no quería que su equipo perdiera. Pasó por ser personalista, pero desde el punto de vista de un entrenador, era alguien capaz de resolver un problema a partir de su creatividad, y hacía que sus compañeros fueran mejores; ese es el valor de un deportista. Era tan imponente que ganaba partidos y títulos con su último lanzamiento. Siempre se puso ese reto.



Para aquellos que piensan en su legado, hay que mirar su perseverancia para ser mejor. No obstante su talento, que era muy reconocible, no le creyó al talento, sino que él entrenó ese talento. Para eso se necesita un carácter muy fuerte. Además hay que reconocerle su amor por el equipo, sus valores desde todo punto de vista: era un tipo de familia, de trabajo en equipo. Son muchas cosas las que él deja. Sin duda, es el segundo mejor jugador de la historia de NBA por estadísticas, enseñanza y pasión por el juego.



Guillermo Moreno*

* DT de la Selección Colombia de baloncesto masculina

Un líder con carácter, ese fue Bryant

En los seis años en los que tuve la oportunidad de trabajar con la NBA pude ver y

escuchar un sinnúmero de comentarios emotivos sobre Kobe Bryant. Sé que

era una persona de un muy buen carácter, con quien la gente siempre salía inspirada tras hablar con él.



Fue un deportista que siempre intentó dar lo mejor de sí ante cualquier circunstancia. Lo más imponente que brindaba a Lakers de Los Ángeles y todos sus compañeros era un liderazgo total. Ese fue el perfil de vida que cargó más allá de toda su carrera como basquetbolista y que lo demostró como padre, persona de negocios. Fue capaz de crear una trayectoria en la que es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia. Ganó cinco títulos, representó a Estados Unidos y ganó medallas olímpicas, estuvo en Lakers por 10 años.

En 2008, ganó la medalla de oro con el equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín. Foto: Filippo Monteforte. AFP

Él generó un impacto muy fuerte en el baloncesto, hasta en el mismo deporte, y eso se puede ver en la reacción del mundo entero tras su accidente. Más allá de estadísticas, él logró generar, con su actitud, un respeto y ser ejemplo para sus seguidores. Eso lo consiguió con su actitud ante toda circunstancia. Se echaba el equipo al hombro.



Su mentalidad era la de un ganador total que la NBA y la familia basquetbolista admiró siempre. La lección más linda que deja Kobe Bryant es que siempre hay que vivir su vida dándolo todo por lo que uno quiere. Si uno tiene sueños, hay que perseguirlos con toda su pasión.

Una imagen junto a su entrenador en los Lakers, Phil Jackson. Bajo su dirección obtuvo cinco campeonatos de la NBA. Foto: Mike Nelson. AFP

Así vivió él toda su vida, se entregó al máximo. Quiso ser un ejemplo para todas las juventudes. Además, otro aspecto importante, fue que siempre mantuvo la cabeza arriba sin importar la dificultad. Fue alguien único en nuestro mundo.



Philippe Moggio*

* Exvicepresidente sénior de la NBA para Latinoamérica y hoy secretario de la Concacaf.