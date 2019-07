A Óscar Rivas no le robaron el título: perdió bien

Al principio y al final, en esos dos trayectos, Óscar Rivas perdió la opción de ser el primer púgil colombiano en ganar el campeonato de los pesos pesados, el sábado pasado en Londres, donde los jueces, de manera unánime, le dieron la victoria tras 12 asaltos a Dillian Whyte, de Jamaica, el ahora titular interino del Consejo Mundial de Boxeo.

Al principio porque, luego de ganar el primer asalto, rompiendo guardia, entrando y saliendo por sus desventajas en estatura y alcance, fue pasivo en ataque y cedió la iniciativa, aunque avanzaba, a Whyte (ver nuestra tarjeta). De esa manera se le fueron cuatro asaltos, con Whyte ganando con el menor esfuerzo, por escaso margen, utilizando un incipiente jab que entraba de vez en cuando. Pero esa era la ofensiva.

Allí regaló cuatro puntos y quedó, en nuestra tarjeta, abajo por tres (46-49). Reaccionó en el intermedio. Dejó de ser frontal, cabeceó, y el jab no llegó, al tiempo que soltó las manos en el sexto y séptimo, descontando. Pero perdió el ocho, y la ventaja se aumentó en dos.

Entonces vino su mejor momento: el noveno. En la primera parte del episodio soltó el upper de derecha que mandó a Whyte a la lona. ¡Emparejó! Pero le faltó la explosividad acostumbrada para rematar. Whyte fue esquivo, pero el colombiano no tuvo la fórmula para darle un golpe sólido que hubiera derribado al tambaleante rival.



Y falló en el trayecto final porque repitió la misma tónica del inicio de la pelea: permitir que con casi nada, Whyte sacara leve ventaja, en el décimo y undécimo, cuando aún se le notaba en las piernas que el cuerpo estaba resentido y lo que menos quería era saber de intercambio de golpes por el riesgo de visitar nuevamente la lona. Allí se desequilibró, en nuestra tarjeta (103-105), la pelea, que se había emparejado con la caída.



Whyte quiso extender en el asalto de cierre su boxeo algo especultativo, pero Rivas, con desespero, no se lo permitió y, por poco margen, se quedó con el episodio. Este no le alcanzó para la suma total de los jueces, las tarjetas que valen, que arrojaron una decisión exagerada: 115-112 (× 2) y 116-111, todos para Whyte.



Una opción perdida por poco, sin robo alguno, que deja la esperanza de que más adelante pueda coronarse campeón completo.



ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Editor regional de EL TIEMPO

@EstwilQ​