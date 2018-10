La Liga de baloncesto local se equilibra por el bajo nivel

De tumbo en tumbo. Sin capacidad de reacción. Se destaca el trabajo por no dejar morir un campeonato y un deporte que, si bien no es de gran afición en Colombia, ha generado una expectativa importante desde que se practica en el país. La Liga profesional de baloncesto colombiana es una muestra más de un torneo irregular y equilibrado por lo bajo.

Tan solo se tiene uno en el año. No se tiene un patrocinador principal. La afición es temerosa de ir a los coliseos a ver baloncesto. Escasean las grandes figuras y la renovación en sus jugadores es muy escaza.



En la Conferencia Occidental hay un claro dominador. Fastbreak, del Valle, con siete triunfos y una caída es el equipo más sólido. Atrás, Academia de la Montaña (4-4), Cimarrones, del Chocó (4-4), se pelean por las moronas y Sabios, de Manizales (1-7) defraudó.



Por su parte, en la Conferencia Oriental, Warriors, de San Andrés (6-2), Titanes, de Barranquilla (5-3), Piratas, de Bogotá (3-5) y Patriotas, de Boyacá (2-6) muestran una zona mucho más pareja, pero su nivel es el mismo: bajo.



Basta con ver que la renovación no existe reflejada en los líderes de las diferentes estadísticas. Rodrigo Caicedo, con Patriotas, es el líder de asistencias. Es un jugador de un buen nivel, pero que ya lleva sus años en esta disciplina. John ‘Chiquillo’ Hernández, un viaja guardia del baloncesto local, lidera los bloqueos y rebotes ofensivos



El único extranjero que sobresale es el estadounidense Iziahiah Sweeney, de Patriotas. Sus números al anotar son destacados. Tiene un promedio de 24,5 por partido y muestra un buen juego. De resto, los foráneos no llegaron a aportar a esta liga. No causan ningún efecto positivo ni de desarrollo.

¿Razones?

Para el presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto, Jorge Armando García, la baja renovación se da porque no se le cree al jugador nacional. Además, la llegada masiva de basquetbolistas venezolanos les ha quitado oportunidad.



“Todo radica en qué no se está dando la renovación es porque no le dan más minutos de juego a los colombianos por dos cosas, mucho venezolano baratos llegaron al torneo y no le dan la confianza al jugador colombiano”, le dijo García a EL TIEMPO.



Sin embargo, el presidente de la Federación cree que el nivel del campeonato ha sido bueno, pero en lo que no tiene claridad es que si se ha equilibrado por lo alto o por lo bajo.



“En términos generales esperaba un nivel no tan alto, pero sí se ha visto un nivel muy parejo. No sé si se equilibró hacia abajo o hacia arriba, pero sí se equilibró. El nivel ha sido bueno y eso está bien”, añadió.



Finalmente, García aseguró sobre la llegada a esta liga de equipos de San Andrés y Barranquilla que : “Volver a la región del Caribe es fundamental, porque la mata de los jugadores está en la costa y el caribe. Tener las cuatro principales ciudades es importante para el baloncesto”.



DEPORTES