Tiger Woods volvió a ser un jugador intimidante

El regreso de Tiger Woods a Japón –después de una década– para jugar el Zozo Championship, el primer evento oficial del PGA Tour que se celebra en ese país, fue toda una fiesta en su momento. Antes lo había hecho por invitación a torneos del Tour Japonés. La expectativa se mantuvo intacta: los japoneses siguen amando al fenomenal jugador estadounidense.

Lo sucedido en el Accordia Golf Narashino C. C., en Chiba, ya es conocido por todo el mundo del deporte: Tiger dominó de principio a fin el torneo para conseguir una de las metas que siempre había soñado: ser el más ganador de todos los tiempos en el PGA Tour. Por ahora, comparte esa posición con el gran ‘leñador’ Sam Snead, con 82 victorias cada uno.



Ahora, Tiger, con la investidura de ser capitán del equipo estadounidense en la Presidents Cup, se alista para dar a conocer pasado mañana a sus elegidos para ese torneo, que se jugará del 12 al 15 de diciembre en Perth (Australia). Y no sería del todo una sorpresa que en ese listado de convocados apareciera él mismo.





El hecho de haber vencido en la primera aparición de la temporada, cosa que consigue por octava ocasión, es bien relevante. Había podido escoger un torneo más cómodo, como los que se han jugado antes, sin contar con las figuras, y probarse así para su nuevo recorrido.



Pues no fue así: como la figura que es, optó por una prueba severa, en un campo complicado y al lado de sus mejores pares. Sin duda, no quería que su victoria 82 fuera en un torneo de menor connotación.



Mucha tinta puede correr contando los múltiples récords conseguidos por Tiger, incluso desde que era aficionado, pero eso es fácil de conseguir en las páginas de internet, y en verdad que asombran y se queda uno hasta perplejo. Algunos son de no creer. Sin embargo, en el golf los aficionados, injustamente, solo suelen darle la mayor importancia a los títulos ganados y a las victorias en los majors. De allí, lo valioso del triunfo en el Zozo Championship.



Pero lo de Japón tiene aún un mayor sabor. Habíamos dicho hace pocas semanas que el Tiger de ahora no es ni la sombra de aquel que nos maravillara en el principio del siglo, y esto era verdad. Lo vimos ganar este año, nada más y nada menos que el Masters, lo celebramos y nos alegró ese esfuerzo inconmensurable para regresar después de sus problemas para ganar un major, pero no era el mismo Tigre de antes.

Lo que hizo en Japón fue bien distinto: Tiger nos volvió a deslumbrar, nos recordó la época más dorada de sus grandes momentos, dominante de tee a green, demoledor e intimidante. Lo único que cambió fue su forma de celebrar: ahora es menos explosivo.



Las preguntas que nos hacemos todos son: ¿qué podemos esperar después de lo de Japón? ¿Será que lo vamos a tener en esa tónica cada vez que aparezca? ¿Acaso continuará acallando a los que ya habían enterrado su carrera? ¿Retomará el bastón de mando que, desde que lo dejó, no ha habido quien lo tome, o solo será una ilusión, un espejismo que se quedó en la tierra del sol naciente?



Por lo pronto, sus palabras son halagadoras: “Estoy disfrutando, ahora sí me veo jugando hasta los 52 años, el futuro lo veo brillante”. Que agradable que fuera así, que Tiger siga a lo grande, para beneficio de este deporte que tanto amamos.



Germán Calle

Para EL TIEMPO