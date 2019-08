Ana Giraldo conquistó el Carstensz y está cerca de lograr '7 Cumbres'

La montañista manizaleña Ana María Giraldo en cumplimiento del reto ‘7 Cumbres’ conquistó la cima del monte Carstensz e izó la bandera de Colombia en la cúspide de la montaña insular más alta del mundo y el pico más alto de Oceanía, situado a 4.884 msnm, convirtiéndose en la primera mujer colombiana a punto de cumplir el reto.

Ana María visitó la cima del monte Jaya, también conocido como monte o Pirámide Carstensz, ubicado en plena cordillera de Jayawijaya, el pasado 12 de agosto, tras una ardua odisea de más de 10 días en la que enfrentó varios desafíos a su paso, principalmente, las fuertes lluvias que presentaba la región y que imposibilitaban el vuelo desde Timika en la Costa sur de Papúa, en Indonesia, hasta el campamento base en la montaña, con el tiempo al límite para conseguirlo de acuerdo con el plan trazado por el equipo.

Ana María Giraldo esta a una montaña de lograr el reto '7 Cumbres'. Foto: Cortesía Prensa Sport

Tras esta conquista Giraldo, apoyada por la Industria Licorera de Caldas, la Secretaría del Deporte de Caldas y Normandy, se pone a una montaña de lograr el reto “7 Cumbres”, que consiste en ascender a las cimas de las montañas más altas de cada continente, y de cada región polar, en 7 lugares diferentes del planeta, luego de haber superado en 2003 el Aconcagua en América (6.969msnm) y el Elbrús en Europa (5.642msnm); en 2004 el McKinley en el círculo Polar Ártico (6.194msnm); en 2007 el Everest, en Nepal/China, ubicado a 8.848 msnm, y el Kilimanjaro en África (5.894msnm), en 2011.



La manizaleña de 39 años madre, esposa, profesional y deportista de alto rendimiento espera conquistar ahora su séptima cumbre: el macizo de Vinson, a 700 millas náuticas del Polo Sur, la máxima altura de un macizo continental en el interior de la Antártida y de esta manera convertirse en la primera mujer colombiana, segunda suramericana (primera de ellas madre de familia) y cuarta mujer Latinoamericana en lograr este desafío mundialista.

Ana María Giraldo, la colombiana que busca cumplir el reto '7 Cumbres'. Foto: Cortesía Prensa Sport

Ana María, quien en su odisea utilizó prendas proporcionadas y confeccionadas por BAUDI, en telas inteligentes y con la imagen de la expedición, regresará al país el 20 de agosto para compartir los detalles de su conquista.

Sus declaraciones

“Muy feliz de haber logrado esta cumbre para mi país. La sexta de las “7 Cumbres”, un reto duro, desafiante, sobre todo por lo complejo de llegar hasta la base de esa montaña. Tuvieron que pasar 11 días de espera en Timika hasta que el clima diera tregua y el helicóptero me pudiera llevar hasta el campo base; finalmente el 11 de agosto pudimos aterrizar allí y el 12 de agosto el tiempo nos permitió escalar hasta la cima donde llegamos a las 10:15 a.m. con un día despejado hermoso. Ahora sólo me queda una cumbre para lograr el objetivo. Agradezco a las empresas que lo hicieron posible, a mi familia, a los medios de comunicación que estuvieron pendientes y a todas las personas que me acompañaron y apoyaron a la distancia para lograrlo”.



Con información de Prensa Sport