La Velada del Año, el evento con el que el 'streamer' Ibai Llanos ha juntado durante el último tiempo a creadores de contenido con otras personalidades para combatir en un 'ring', está programado para el próximo primero de julio. Y, a pesar de que se le ha hecho promoción desde hace meses, los grandes integrantes del cartel se han ido bajando. La última figura en hacerlo: la 'streamer' Amouranth.

Amouranth se baja de la 'Velada del Año III'

Ibai Llanos, a la derecha. Foto: Captura de pantalla de la transmisión.

La más reciente edición del evento de Llanos se llevará a cabo en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid. Allí, se espera, la velada durará al menos siete horas.



Los grandes famosos invitados, que siguen confirmados, son los cantantes Quevedo, Ozuna, Feid y María Becerra. Sin embargo, el ambiente no es el mejor pues Amouranth, una de las estrellas del 'streaming' norteamericano, no podrá estar.



Amouranth reportó en las últimas horas que sufre de una "insuficiencia ovárica en etapa tardía". Por tanto, no podrá participar del evento de su amigo Ibai Llanos.

