Amador y Orjuela hicieron respetar la casa en la San Silvestre de Chía

La fiesta de la Carrera San Silvestre de Chía no podía terminar de mejor manera para el atletismo colombiano, con los triunfos de los bogotanos Miguel Amador y Angie Orjuela.

Además de las victorias para los locales se destacó también la participación de cerca de 1.000 runners en la categoría popular Chía, que entregó premios a los 50 primeros lugares; el cumplimiento en los horarios de todas las categorías y el cierre estelar con la categoría élite, en la que los hombres le dieron cinco vueltas al circuito de 2,7 km, para completar 13,5 km, y las mujeres cuatro, para 10,8 km.



En la competencia de la rama femenina, las tres integrantes del Equipo Porvenir: Angie Orjuela, Kellys Arias y Carolina Tabares se encargaron de romper el lote desde la primera vuelta, para disputar entre ellas los tres primeros lugares del podio, mientras que atrás se hacía una carrera aparte, entre las boyacenses Ginary Camargo y Erika Abril, la santandereana Leidy Romero y las bogotanas Ángela Figueroa y Ruby Riátiva.



En el segundo giro, Angie Orjuela empezó a sacar ventaja con respecto a sus compañeras de equipo. Primero fueron seis segundos frente a Kellys, 20 contra Tabares y 32 al lote que encabezaba la boyacense Ginary Camargo.



Cuando faltaba una vuelta, la victoria estaba casi asegurada para Angie, gracias a una diferencia que aumentó a 21 segundos sobre Kellys y a más de 30 con el resto de rivales. En la línea de meta alzó los brazos y celebró como lo había soñado en varias ocasiones, tras cronometrar 38 minutos y 06 segundos, para los 10,8 km del recorrido.

“Hace mucho había soñado con despedir el año siendo la primera en Chía y afortunadamente este año se me dio el resultado”, dijo Angie, quien había terminado varias veces segunda y logró la primera victoria para una mujer colombiana desde el 2012.



Detrás suyo llegaron, en ese mismo orden, Kellys Arias, Carolina Tabares, Ginary Camargo y Erika Abril.



Entre tanto, en la carrera de los hombres, Mauricio González salió dispuesto a ‘fundir’ a sus rivales con un ritmo fuerte, con el que armó, literalmente, una fila india vuelta a vuelta, al paso por el parque principal de la ‘Ciudad de la Luna’.



El único que no lo perdió de vista fue Miguel Amador, del Equipo Porvenir, quien siempre lo tuvo referenciado a pesar de que alcanzó a tener una diferencia en contra de hasta 10 segundos.



“Sabía que Mauricio iba a salir a correr así de fuerte, cosa que me beneficiaba en lo personal porque conozco bien este recorrido. Desde la primera vuelta ya estábamos solo los dos y aunque siguió apretando, esperé para llevarlo medido y en la tercera vuelta le llego y ahí es cuando empieza la carrera para mí”, resumió Amador.



Cuando Miguel pasó a la punta de carrera, solo tuvo que mantener el ritmo, ya que Mauricio había gastado más de la cuenta y no le alcanzó para reaccionar ante el ataque de su compañero, con el que además entrena, bajo las órdenes de Mauricio Ladino.



“Para mí es muy importante ganar porque acá me siento en casa. Nos dan estímulos para estar y responder de esta manera”, agrego el campeón, quien logró su cuarta victoria en Chía (2013, 2015, 2017 y 2018) e igualó a Alirio Carrasco como los nacionales más ganadores de la San Silvestre.



Por último, y como ya es costumbre en Chía cada 31 de diciembre, los atletas máster brindaron otro gran espectáculo en la prueba que dejó como ganadores al antioqueño William Naranjo y a la santandereana Ana Joaquina Rondón.



Resultados damas (10,8 km)

1. Angie Orjuela, Porvenir, 38:06

2. Kellys Arias, Porvenir, 38:32

3. Carolina Tabares, Porvenir, 38:57

4. Ginary Camargo, Boyacá, 39:28

5. Erika Abril, Cundinamarca, 39:38

6. Ruby Riátiva, Bogotá, 40:11

7. Leidy Romero, Santander, 40:19

8. Ángela Figueroa, Brooks – Bogotá, 40:25

9. Milena Orjuela, Bogotá, 40:38

10. Yolanda Fernández, Bogotá, 41:21



Resultados Varones (13,5 km):

1. Miguel Amador, Porvenir, 41:03

2. Mauricio González, Bogotá, 41:25

3. Camilo Camargo, Bogotá, 42:06

4. Jeisson Suárez, Porvenir, 42:32

5. Oscar Robayo, Bogotá, 42:50

6. Iván González, Bogotá, 43:13

7. Cosmas Rotich, Kenia, 43:17

8. Franklin Téllez, Bogotá, 43:23

9. John Tello, Bolívar, 43:58

10. Diego Vera, Meta, 44:01



DEPORTES CON PRENSA DE LA COMPETENCIA