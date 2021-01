La nueva decisión de la AMA sobre sanciones por drogas sociales

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) puso en marcha las nuevas disposiciones sobre las sustancias prohibidas para el 2021 desde el pasado primero de enero, listado en el que lo más importante es que las drogas sociales (cocaína, cannabis, éxtasis o heroína) serán consideradas de ‘abuso’ y las sanciones por los positivos podrían bajar.

Según la entidad, el atleta que salga reportado en un examen con sustancias sociales podría verse beneficiado en el tema de la rebaja de penas.



Se aclara que un deportista podría ver reducido el periodo de sanción, siempre y cuando el resultado del análisis positivo se haya detectado en un examen tomado en competencia y se pueda demostrar que no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo.



“Esas drogas sociales, como se les conoce, se consideran sustancias prohibidas y dopantes. Van en contra de la salud del atleta y de alguna manera la cocaína y la marihuana, por ejemplo, pueden causar un aumento o estímulo del sistema nervioso y en ocasiones aumentar el rendimiento”, le dijo a EL TIEMPO Orlando Reyes, coordinador de la Organización Nacional Antidopaje.



Si el atleta puede demostrar que no utilizó esas drogas para mejorar su rendimiento, la suspensión impuesta será de tres meses. Se podría reducir a solo un mes si el deportista completa el programa de rehabilitación de drogas.



La idea es tratar de evitar que personas que usen esas sustancias fuera de competencia, pero que alcancen a salir cuando están compitiendo, tengan rebaja.

Hay varios ítems que hay que tener en cuenta para determinar si el deportista usó la droga social fuera de competencia, entre ellos, qué tanta es la concentración, cuándo la usó, qué dosis y si es un usuario permanente u ocasional.



“Ya eso lo evalúa la comisión disciplinaria. Si demuestra que la usó fuera de competencia, se tendrá en cuenta para una posible rebaja de la sanción. Si un atleta es controlado fuera de competencia y el resultado es positivo para una droga social, no es sancionable”, aseguró Reyes.



Otro punto clave en las novedades del código que entró en vigencia es que hay una nueva infracción. Las personas que traten de disuadir, presionar, amenazar o intimidar a alguien para que no informe a las autoridades sobre una infracción de dopaje podrán recibir los castigos correspondientes.

También se avaló la opción de que en una investigación de un caso específico se puedan tomar algunos exámenes genéticos y en otros laboratorios para hacer investigaciones de posibles infracciones, como un análisis toxicológico especial. La comisión puede pedir otros exámenes para el proceso.



Atletas suspendidos por positivos con cocaína



Diego Maradona: suspendido 15 meses en 1991, por positivo con cocaína.



Javier Sotomayor: el atleta cubano, sancionado dos años en 1999 por consumo de cocaína.



Martina Hingis: la tenista suiza, suspendida dos años, tras positivo con cocaína en 2007.



Claudio Caniggia: en 1993 recibió sanción de dos años por cocaína.



