Álvaro Ortiz, por fin, ganó el Latin America Amateur Championship

Pocas veces un triunfo había sido tan esperado en un torneo de golf como el del mexicano Álvaro Ortiz, de 23 años, en el Latin America Amateur Championship, el certamen aficionado más importante de esta zona del mundo, que terminó este domingo en Casa de Campo (República Dominicana). Hasta algunos de sus rivales celebraron: el chileno Toto Gana, que se impuso en este mismo torneo en el 2017, justamente en un desempate con Ortiz, lo estaba esperando en el green del último hoyo, festejó su segundo tiro y fue a buscarlo para abrazarlo al final de la ronda.

Había estado tan cerca tantas veces, que solo con la seguridad de meter el último putt, un birdie en el hoyo 18, Ortiz tuvo la tranquilidad de celebrar un título que le abre las puertas del Masters de Augusta, además de jugar el US Amateur, el British Amateur y las rondas finales de clasificación para el US Open y el Abierto Británico. Acumuló 274 golpes, 14 bajo par, con una tarjeta de 66 el último día de competencia.



Ortiz había mostrado una regularidad impresionante en casi todas sus participaciones. En 2015 fue líder el primer día, y al final terminó tercero. En 2016 también terminó a la cabeza tras los primeros 18 hoyos, pero el tercer día fue descalificado por firmar una tarjeta incorrecta. En 2017 comenzó la última jornada como líder, para luego ir a un desempate con el chileno Toto Gana, que acabó perdiendo. Y el año pasado, en Santiago de Chile, era líder el último día, jugó las cuatro rondas bajo par y perdió el torneo en un día de absoluta inspiración del local Joaquín Niemann, que hizo 63 golpes para cerrar su participación.

Voy a hacerme profesional después del Masters, pero tengo las exenciones para jugar el US Amateur y el Amateur Championship, hablaré con mis padres para tomar la mejor decisión FACEBOOK

TWITTER

“Creí en el proceso que traía y finalmente pudimos obtener el trofeo. No lo puedo creer todavía”, dijo Ortiz. “Voy a hacerme profesional después del Masters, pero tengo las exenciones para jugar el US Amateur y el Amateur Championship, hablaré con mis padres para tomar la mejor decisión”, agregó.



Este año, volvió a ser líder el primer día, perdió la punta el viernes con el sorprendente dominicano Juan Cayro Delgado y el sábado volvió a quedar a la cabeza, pero con apenas un golpe de ventaja sobre el chileno Agustín Errázuriz y el peruano Luis Fernando Barco, sus compañeros de juego el domingo.



Sin embargo, la pelea no fue con ninguno de los dos. Un cuarto aspirante, que salió al campo 11 minutos antes, se metió en la disputa por el título, el costarricense Luis Gagne, debutante en el LAAC, pero con el antecedente de haber sido segundo la semana pasada en el Abierto Suramericano Amateur, en Santiago de Chile, donde perdió en un desempate con el canadiense Chris Crisologo. Gagne comenzó a meter presión a punta de birdies: uno en el hoyo 3, otro en el 4, otro en el 5, uno más en el 9 y uno en el 11. Ortiz, por su parte, había hecho birdies en el 1 y el 5, pero se anotó un bogey en el 8. El costarricense llegó a ser líder con dos de ventaja.

Iván Camilo Ramírez, golfista colombiano. Foto: Enrique Berardi/LAAC

Sin embargo, hubo un hoyo clave para que el mexicano se montara del todo: hizo una espectacular águila en el 11, que le permitió alcanzar a Gagne en la punta. Y eso le dio muchísima confianza. Pero el mano a mano no paraba: birdie de Ortiz en el 13, birdie de Gagne en el 14.



Gagne, que no había hecho un solo bogey en el torneo, se apuntó el primero en el 17 y luego, Ortiz prácticamente sentenció todo en ese mismo hoyo, en el que estuvo a milímetros de hacer un águila con un segundo tiro de 99 yardas que pasó saludando la bandera sin entrar. “Debo ser sincero: tuve suerte”, dijo el nuevo campeón. Pero ese birdie le daba una ventaja definitiva. Los dos jugadores cerraron el torneo con birdie en el 18, pero Ortiz, por fin, era el campeón. Apenas metió el último putt, todos sus compañeros entraron al green a bañarlo con botellas de agua.



El título ya es una meta cumplida para Ortiz, quien hace parte de familia de golfistas. Su hermano Carlos, quien fue compañero de Juan Sebastián Muñoz en el equipo de la universidad de North Texas, hoy es jugador del PGA Tour y tiene tres títulos en el web.com Tour, todos en 2014. Ahora él construye si camino y se convertirá en el primer mexicano en jugar el Masters desde que Víctor Regalado lo hiciera en 1979.



El torneo sigue siendo esquivo para el golf colombiano. Iván Camilo Ramírez tuvo su segundo top 10 en el LAAC. Fue noveno, con 284 golpes (-4), a diez del campeón. Ramírez seguirá como aficionado este año, como miembro del equipo de la universidad de Texas Tech y ya anunció que volverá a jugar este certamen en 2020, en Mayakoba (México).



“Es difícil no disfrutar acá. Salí con mucha confianza, el bogey del hoyo 10 me frenó un poco. Queda trabajar fuerte el resto del año y la meta es ganar este torneo en 2020, antes de hacerme profesional. Hay que seguir disfrutando del proceso”, declaró Ramírez.



Carlos Ardila, quien jugó por tercera vez el LAAC, se despidió del torneo con una ronda de 73 golpes (+1), con birdie en el último hoyo. Su meta es jugar la clasificación para el PGA Tour Latinoamérica en Argentina y, dependiendo del resultado, daría inmediatamente el salto al profesionalismo. Por su parte, el juvenil Juan Camilo Vesga, de 16 años, cerró su primer torneo con una tarjeta de 69 (-3). Los 83 que hizo el sábado lo privaron de tener una mejor figuración.

Posiciones

1. Álvaro Ortiz (México) 274 (-14)



2. Luis Gagne (Costa Rica) 276 (-12)



3. Luis Fernando Barco (Perú) 279 (-9)



4. Toto Gana (Chile) 280 (-8)



5. Andre Borges Xavier (Brasil) 281 (-7)



6. Fred Biondi (Brasil) 282 (-6)



6. Jorge García (Venezuela) 282 (-6)



8. Agustín Errázuriz (Chile) 283 (-5)



9. Jorge Villar (México) 284 (-4)



9. Iván Camilo Ramírez (Colombia) 284 (-4)



42. Carlos Ardila (Colombia) 296 (+8)



43. Juan Camilo Vesga (Colombia) 297 (+9)







José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Casa de Campo (República Dominicana)

*Invitado por el LAAC