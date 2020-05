Sorpresa en la final de League of Legends Latinoamérica

League of Legends es uno de los juegos de video más populares del mundo y su práctica está incluída en la lista de deportes electrónicos. Se estima que más de 100 millones de personas lo juegan en el planeta.

Este sábado se disputó la final del League of Legends Latinoamérica y hubo una sorpresa en la final. All Knights, un equipo establecido en Chile hace apenas año ymedio, derrotó a Isurus, la escuadra que había ganado las últimas dos ediciones del torneo.



La final fue muy apretada y tuvo que llegar al máximo de cinco partidas para determinar al nuevo campeón.

¡Somos campeones del split de Apertura de la #LLA! Felicitaciones a @teamisurus por unas partidas de infarto.

¡GG WP! #GoAK

En la última de ellas, All Knights logró la victoria con la guía del chileno Joaquín ‘Plugo’ Pérez, de 21 años, quien se despidió de la práctica competitiva de League of Legends en esta definición.



Plugo, además, fue elegido como el Jugador Más Valioso de la gran final y se tomó así revancha de la derrota frente al mismo rival en la final del año pasado.



All Knights había su pase a la final el 19 de abril, una semana antes que Isurus, al ser el mejor equipo de la fase regular. Isurus, por su parte, tuvo que jugar los cuartos de final y semifinales el sábado y domingo pasados.



