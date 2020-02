¡Polémica! Kevin Durant pide no prohibir la marihuana en la NBA

Kevin Durant es, por lejos, uno de los mejores jugadores recientes de la NBA. Sus grandes proezas como jugador, su estilo de juego, su espectacular superación, lo han llevado a estar en los podios del baloncesto estadounidense.

Es así como sus palabras son una voz oficial de cualquier tema que a la NBA competan. En esta oportunidad, Durant dio de qué hablar por unas polémicas declaraciones que nada tienen que ver con la práctica de este deporte.



Durant creó la polémica sobre el uso de la marihuana dentro de los diferentes jugadores de la NBA, eso sí, asegurando que no estaría mal su uso, desde que sea con fines terapéuticos.



"Si la amas (la marihuana), la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", declaró Durant en All The Smoke, un podcast estadounidense.



Otras competiciones en Estados Unidos como la MLB o la NHL dejaron de sancionar a sus deportistas que y su uso, que es recreativo o medicinal, está permitido en 39 estados.





"Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel", concluyó.



