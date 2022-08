El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), noveno en la carrera de MotoGP en Silverstone, manifestó tras la carrera que "el físico hoy no es una excusa", pues no tuvo "mucho dolor en los pies", aunque sí que le "duele todo el cuerpo" y no era capaz de moverse "fluido encima de la moto", por lo que no pudo "ser agresivo en los cambios de dirección" y no hizo "ningún adelantamiento"

No he tenido dolor en los pies, cuando ayer pensaba que me habían explotado los dos tobillos luego por la noche no podía caminar, pero me he levantado bien y me he infiltrado antes de la carrera y no he tenido dolor en los pies, pero iba muy rígido, me dolían las cervicales y la espalda", explicó Espargaró.



"Aunque no ha sido un problema del físico, no he dormido muy bien, y hemos tenido problemas con el tren delantero ya que tenía todo el rato las alarmas de presión de neumático y no era capaz de hacer girar la moto, porque tenía la presión muy alta y ha sido un poco mi culpa, porque no me he movido encima de la moto y no la he ayudado, la forzaba mucho y no he conducido fluido", reconoció Aleix Espargaró.

En la prueba de Moto 3, el japonés Ayumu Sasaki también sufrió un accidente.