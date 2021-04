Luto en el motociclismo, tras la muerte de Alberto Zapata

Alberto Zapata Bacur murió y el motocróss del mundo está de luto. Siempre fue un ejemplo de superación, pues corría sin el brazo izquierdo.

El deportista falleció en un accidente en una carrera en San Agustín, Córdoba, tras realizar un salto y al no poder controlar su máquina.



Zapata Bacur fue embestido por dos competidores, que no evitar el accidente. De inmediato fue atendido, lo trasladaron a un hospital cercano, pero los esfuerzos de los médicos no fue suficiente.



Tenía 23 años y el pasado 12 de noviembre perdió el brazo en un accidente. Muchos creyeron que ese había sido el final de su carrera, pero no fue así.



En una entrevista con Carburando dijo que los médicos le habían dicho que era difícil volver a la moto, pero se mentalizó, trabajó para superarse y muy temprano regreso.



