Dos boxeadores cubanos desertaron del equipo nacional que participa en la Copa Mundial de Boxeo de Colonia, Alemania, informó este viernes un medio oficial.

"Albert González (categoría 82 kg) y Carlos Castillo (+92 kg) abandonaron la delegación" durante la Copa del Mundo, dijo Jit, el periódico digital del Instituto de

Deportes (Inder), en una información que también reseña la actuación de la escuadra cubana en el torneo.



Figuras de nueva promoción en el llamado "Buque insignia" del deporte cubano por su aporte al medallero, González y Castillo no se presentaron en sus respectivos combates que les permitiría pelear por las medallas de bronce y tener chance de seguir en competencia.



Castillo, campeón nacional de pesos pesados y quien en 2020 se anotó en Cuba un triunfo ante el excampeón mundial Erislandy Savón, se había estrenado el miércoles en la Copa con una victoria por veredicto unánime ante el kazajo Sabyrgali Amanat, mientras que el prometedor González no llegó a debutar en este torneo con participación de 13 países.



Varios boxeadores cubanos han abandonado las selecciones de la isla caribeña en lo que va de 2022, incluidos Billy Rodríguez y Osvel Caballero, enrolados en circuitos profesionales con los "Domadores de Cuba", Kevin Brown y Herich Ruiz, en el Panamericano de Guayaquil, Ecuador, y ahora los dos de Colonia.



El astro olímpico y mundial Andy Cruz, fue expulsado del deporte cubano al ser sorprendido en un intento de salida ilegal del país, y el campeón panamericano en Lima-2019 Dainier Peró llegó el mes pasado a Miami (sureste de Estados Unidos) y se reunió con su hermano también boxeador Leinier Peró. En 2022 han emigrado sorpresivamente más de un centenar de deportistas cubanos, incluidos campeones olímpicos o mundiales.



AFP