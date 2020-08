Alarma en el deporte por posible disminución en el presupuesto de 2021

Una alarmente reducción en el presupuesto del deporte habría para el año 2021, según reveló este lunes la representante a la Cámara por el Valle, Norma Hurtado.

En diálogo con EL TIEMPO, la representante contó que la reducción para 2021 sería del 50 por ciento respecto a los solicitado por el Ministerio, que argumentó que necesita $863.451 millones, es decir un incremento del 22 por ciento respecto a 2020, para cumplir con todo su programa y sus metas, pero solo le aprobarían $436.641.millones, lo que genera preocupación e incertidumbre de cara a la actividad deportiva del 2021.



(Lea además: Meluk le cuenta... (Bayern Múnich, una aplanadora de presión))



“Pertenezco a la Comisión Séptima de la Cámara, pero he venido liderando temas de deporte. Estuve atenta el jueves a la presentación de presupuesto de la viceministra Lina Barrera. La sorpresa es que el ministerio del Deporte sustentó de la mejor manera los 863 mil millones de pesos que se necesitan para cumplir las metas. Venimos con ritmo acelerado de crecimiento, de promoción de atletas de alto rendimiento, de

infraestructura y en los eventos internacionales, y en este oficio dice que desde Hacienda, Planeación y quienes organizaron el marco fiscal, para deporte solo hay 448 mil millones”.



La representante asegura que es consciente de las dificultades presupuestales de la nación en la coyuntura actual por la pandemia, pero indica que el deporte va a ser un eje fundamental en la reactivación económica en el país y no se puede descuidar con una reducción tan significativa.



"Salud va a tener impulso, otros ministerios como Educación, Defensa se sostienen, y otros los he catalogado como las cenicientas del paseo, como Cultura y Deporte", dice.



Algo que genera gran alarma tiene que ver con los compromisos internacionales ya adquiridos y que podrían verse afectados. La representante Hurtado habla de eventos que reducirían su presupuesto significativamente, como los Panamericanos Junior (45 mil millones), los Bolivarianos (40 mil millones) y la Copa América del 2021 (15 mil millones), además de infraestructura, desarrollo, ciclo olímpico y otros.



"Siento que los comités organizadores están haciendo las cosas bien, con los cálculos, con estrategia técnica y especializada sumados a la bioseguridad para que los campeonatos se puedan desarrollar de la mejor manera en época postpandemia. Pero esto que ha sucedido en las Comisiones genera una alerta y puede generar incertidumbre internacional, que sería lo peor. Necesitamos un Ministro de Hacienda diciendo que se honren los compromisos internacionales y que hay la plata y que los atletas estarán en condiciones mejores para las justas locales e internacionales, no que esperemos a ver. Necesitamos respuesta como la tienen todos. No podemos retroceder. Ya somos potencia en deporte y reducir el 50 por ciento es irnos 10 años atrás", afirma la representante.

(Lea también: James jugó un 'picadito' con amigos y su futuro sigue siendo incierto)



En menos de dos meses se definirá el presupuesto y el llamado de la representante Hurtado es para que no se apruebe el presupuesto del deporte bajo estos parámetros.



"Invito a los congresistas a que analicen esta cifra, nosotros entendemos la difícil circunstancia, pero es primordial aumentar el porcentaje de participación que tendrá el deporte", puntualizó. Lea acá el oficio presupuestal:



DEPORTES