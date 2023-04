El ajedrez es un juego que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo por su complejidad y estrategia. Y dentro del ajedrez, existe una categoría de élite a la que pocos jugadores logran acceder: el título de Gran Maestro.



Uno de los pocos ajedrecistas colombianos que han ganado ese título es Álder Escobar, originario de Risaralda. Fue nombrado Gran Maestro después de cumplir los rigurosos estándares requeridos por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El gran maestro (GM) recibió su título con una puntuación de 2.503 puntos y en el año en el que lo obtuvo se ubicó como el mejor escalafonado del país.



Hasta el momento en Colombia solo existen siete personas que lo han logrado estos son: GM Jaime Cuartas, GM Sergio Barrientos, GM Alonso Zapata, GM Gildardo García, GM Álder Escobar, GM David Arenas y GM Cristhian Ríos. Estos dos últimos fueron los dos grandes maestros más recientes.

En la foto se encuentran algunos de los jugadores colombianos que han conseguido el título de Gran Maestro. El último de izquierda a derecha es Álder Escobar. Foto: Indeportes Antioquia

En el momento se encuentra como competidor activo en la FIDE en el puesto 1227 a nivel global y es entrenador desde 2010. En cuanto a sus estadísticas de juego ha ganado 524 partidas iniciando con blancas y 436 con negras.



Estas cifras son importantes, ya que el jugador tiene una ventaja diferente al comenzar la partida. Conocer el resultado por color puede ayudar a evaluar el rendimiento del jugador en cada posición y en diferentes situaciones.

La historia de Álder Escobar

El ajedrez es un deporte que requiere de una gran dedicación y talento, y para el gran maestro colombiano Álder Escobar no fue la excepción.



El ajedrez se convirtió en una pasión que lo llevaría a competir en los más altos niveles del deporte.



En entrevista al medio 'Plaza Capital', Escobar contó que su interés por el ajedrez comenzó a la temprana edad de entre los 4 y 5 años, gracias al ajedrez que su padre tenía en casa.



Observándolo se "enganchó" con el juego, y aunque no recuerda que nadie le explicara los movimientos, aprendió.



Sin embargo, como muchos deportistas en Colombia, Álder ha tenido que afrontar diversas dificultades para poder competir a nivel profesional en el país.



La falta de recursos ha sido un obstáculo importante para él, ya que no siempre ha podido contar con el apoyo necesario para viajar a los eventos y torneos que necesita para obtener títulos y mejorar su juego.



"No es fácil garantizar los eventos a los que necesitamos ir para obtener nuestros títulos y mejorar", afirmó Escobar al medio mencionado.

Títulos que otorga la FIDE

Ganar un título de ajedrez es una gran motivación para muchos jugadores, ya que representa un reconocimiento por sus habilidades y logros en el deporte.



Además, puede abrir muchas oportunidades y llevar a obtener fama y reconocimiento. Estos son los títulos de ajedrez más prestigiosos de la FIDE según el portal 'Chess'.



Gran Maestro: el título más prestigioso del ajedrez, que se otorga a jugadores con una clasificación FIDE de 2.500 y que han ganado tres normas de Gran Maestro en competiciones internacionales.



Las normas son requerimientos específicos de la Federación que incluyen requisitos como una performance de +2.600 en un torneo oficial de la FIDE de nueve rondas.



Maestro Internacional: el segundo título más difícil de conseguir, otorgado a jugadores con una clasificación FIDE de 2.400 y que han logrado tres normas de Maestro Internacional en competiciones internacionales.



Maestro FIDE: otorgado a jugadores con una clasificación FIDE de 2.300 en competiciones internacionales.



Candidato a maestro: otorgado a jugadores con una clasificación FIDE de 2.200 en competiciones internacionales.



También hay títulos exclusivos para mujeres, como la Gran Maestra, la Maestra Internacional Femenina, la Maestra FIDE y la Candidata a Maestra.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

