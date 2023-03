El tablero está compuesto por 8 filas y 8 columnas con cuadros blancos y negros intercalados.



En la segunda fila de cada equipo, se ubican 8 peones, y en la primera, dos torres ocupan las esquinas, dos caballos se sitúan a sus lados, seguidos por dos alfiles. Llegamos a la posición central de la reina que ocupa la casilla de su propio color y finalmente el rey que se sitúa al lado de la reina.







Estas son las posiciones básicas del ajedrez, pero conocerlas no hace experto a nadie, por ello, aquí aprenderá los principios y reglas básicos que componen este deporte.

¿Cómo mover cada pieza?

Participantes de las categorías sub-10 y sub- 17. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

El rey: Esta es la pieza más importante, puesto que, si es capturado, perderás la partida. Es considerado por muchos como la segunda pieza más débil, después de los peones, puesto que si bien sus movimientos son hacia cualquier dirección, solo puede avanzar una casilla. No puede pasar por encima de una pieza de su color y tampoco puede moverse a una casilla en donde pueda quedar atrapado o en jaque.



La reina: A diferencia del rey, esta pieza es considerada la más fuerte, porque puede moverse hacia cualquier dirección y sin límites de casilla. Sin embargo, y al igual que el rey, tiene prohibido pasar por encima de una pieza de su color.



La torre: Al igual que la reina, esta pieza puede moverse tantas casillas como quiera, sin embargo, su movimiento se ve limitado únicamente hacia adelante, atrás o hacia los lados, no puede moverse en diagonal, tampoco pasar por encima de una pieza de su color.







El Alfil: Es lo contrario a la torre, puesto que no puede moverse hacia adelante o hacia los lados, pero si puede hacerlo en diagonal tantas casillas como quiera. Debido a que son dos, uno se ubica en una casilla blanca y otro en una casilla negra. Ambos deben moverse durante toda la partida en el color asignado al principio.



Caballo: Es la única pieza que pueda pasar por encima de otra y tienen movimientos completamente distintos a las demás. El caballo avanza dos casillas hacia alguna dirección y giran 90° avanzando una casilla más. Coloquialmente se le conoce como movimiento en L.



Peón: Llegamos finalmente a la pieza más repetida en el tablero, el peón. Se mueven hacia adelante, pero a diferente de las otras piezas no capturan según su trayectoria inicial, sino que lo hacen en diagonal, avanzado una casilla. Cabe añadir que en su primer movimiento, pueden avanzar hasta dos casillas y nunca pueden retroceder o pasar por encima de una pieza de su color.





Reglas especiales

Anatoli Karpov, de pie. Foto: EFE

Coronar a un peón: si esta pieza llega a la primera línea del adversario, podrás transformarlo en cualquier ficha que no sea el rey. El cambio aplica para fichas capturadas y sin capturar.



"En passant": si un peón avanza dos casillas en su primer movimiento y se ubica al lado de un peón rival, el enemigo podrá capturarlo ocupando la posición que hubiese ocupado el peón si avanzaba una casilla y no dos.



Enroque: consiste en situar al rey en una posición más segura y sacar la torre de la esquina. Es un cambio en donde el rey se mueve dos casillas hacia la torre y estas tres casillas hacia el rey. Para que la regla aplique debe ser la primera jugada de ambas piezas, el rey no puede estar en jaque o pasar a una casilla en amenaza y finalmente, no debe haber fichas en medio de ambos.

¿Quién inicia la partida?

Las fichas blancas siempre inician la partida. Se deja al azar o a la suerte de los jugadores quien se queda con las fichas blancas y quien con las fichas negras. Luego de tomar la decisión de cuál jugador usará cada grupo de piezas, las blancas inician con la evidente ventaja de poder atacar primero.

¿Cuándo se gana una partida?

El objetivo principal del juego es darle jaque mate al rey o coloquialmente capturarlo, por lo que, si cumple este principio, será el ganador o ganadora de la partida.



Debe evitar correr riesgos, puesto que los jaques son, en ocasiones, difíciles de escapar. Solo hay tres formas de hacerlo: moverse a una casilla segura, bloquear el jaque poniendo una ficha aliada enfrente de la amenaza y capturar la pieza que tiene en jaque al rey.

¿Puede haber empate?

Pueden haber cinco situaciones en donde el juego culmine en empate:



1. No hay suficientes piezas en el tablero para lograr un jaque.

2. Se hacen 50 movimientos y ninguno de los jugadores ha capturado alguna pieza.

3. Los jugadores acuerdan Tablas y dejan de jugar.

4. Un jugador declara Tablas si una posición se repite tres veces.

5. La posición llega a un punto muerto en el que le toca jugar a un participante, pero su rey no está en jaque, se le conoce como ahogado.

