El mundo del boxeoe stá conmocionado, luuego de que el kazajo Aidos Yerbossynuly fuera trasladado a una clínica tras recibir un fuerte golpe de su rival, David Morrell, en una pelea por el título regular de peso supermedio de la AMB.

De 30 años, Yerbossynuly se encuentra en el Centro Médico del Condado de Hennepin, despupes de que se desplomara en el cuadrlátero.



Los médicos han dicho que el pugilista está en coma inducido, luego de la operación a la que fue seometido de urgencia.

Golpe fulminante



Según el parte médico, Yerbossynuly fue intervenido, pues presentó una hemorragia cerebral, su estado de salud es crítico y está en peligro de muerte.



El combate se llevó a cabo en The Armony en Minneapolis y fue luchado. Yerbossynuly no la pasó bien, recibió un buen número de golpes, que mermaron su condición física.



Ya en el último asalto, Morrel lo envió a la lona en tres ocasiones y en el último golpe el kazajo se levantó, pero se desvaneció, recibiendo la ayuda del árbitro y de su contrincante.



La pelea fue criticada, pues en varios momentos Yerbossynuly no se vio bien, pero nadie dijo nada, ni la esquina tiró la toalla, ni el juez paró el combate.



👀🔊 Así se vio oyó desde ringside el brutal KO 💣💥 de David Morrell a Aidos Yerbossynuly 🎥 @ShowtimeBoxing #ESPNKnockOut #MorrellYerbossynuly pic.twitter.com/XJaCNnKp1B — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 6, 2022

