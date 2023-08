ESPN2

6:10 A.M. F2, GP Países Bajos, Sprint Race.

8:20 A.M. Bundesliga, Bochum vs. Borussia Dortmund.

ESPN

6:20 A.M. Premier League, Bournemouth vs. Tottenham.

9 A.M. Arsenal vs. Fulham.

11:20 A.M. Brighton vs. West Ham.

1:55 P.M. Ligue 1, PSG vs. Lens.



ESPN4

7 A.M. UFC, Main Card, Max Holloway vs. Chan Sung Jung.

12 M. ESPN4, Ciclismo, La Vuelta, etapa 1.



STAR+

8 A.M. F1, GP Países Bajos, Clasificación.

8:20 A.M. Bundesliga, Darmstadt 98 vs. Union Berlin.

8:50 A.M. Premier League, Manchester United vs. Nottingham Forest.

10 A.M. Ligue 1, Marseille vs. Brest.

1:30 P.M. Serie A, Milan vs. Torino.

4 P.M. Tenis, ATP 250 Winston Salem – Final

4:30 P.M. Brasileirao, Flamengo vs. Internacional.



ESPN Extra

11:20 A.M. Serie A Fecha #2 – Frosinone vs. Atalanta



ESPN3

12 M. Golf, Tour Championship, Tercera Vuelta.

7 P.M. Brasileirao, Corinthians vs. Goiás.



WIN SPORTS+

4 P.M. Fútbol colombiano, Envigado vs. Junior.

6:10 P.M. Unión Magdalena vs. Alianza Petrolera.

8:20 P.M. La Equidad vs. Deportes Tolima.

DIRECTV SPORTS (610-619)

12:30 P.M. Granada vs. Mallorca.

2:30 P.M. Sevilla vs. Girona.

