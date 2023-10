Una particular historia se presentó en Estyados Unidos en un partido de la MLB, cuando un aficionado de los Philadelphia Phillies intentó entrar al estadio Citizens Bank Park acompañado por Wally, su caimán con licencia de animal de apoyo emocional.

Se trata de Joie Henney, un aficionado que denunció que no le permitieron entrar con un caimán para ver el partido que enfrentaba a su equipo con los Pittsburgh Pirates.

Animal de servicio

El seguidor justificó la presencia del caimán, que llevaba atado con una correa como si se tratase de un perro, como "un animal de servicio". De hecho llevaba un cartel que decía "animal de apoyo emocional".



Efectivamente Wally y, según su biografía de TikTok, es un animal de apoyo emocional con licencia que ayuda a Henney a superar su depresión.



"A Wally le gusta dar abrazos. Me acostaba en el sofá, me despertaba y él estaba acostado sobre mi cabeza. Y supe que que se recostaba mucho tiempo, porque tenía toda la huella de su mandíbula en mi cara", dijo Henney en SportsRadio 94 WIP.



Henney explicó que encontró al caimán en un estanque de Disney World y que vive en su casa, alimentándose a base de Cheetos y muslos de pollo.



"Nunca he conocido un caimán que no te muerda. Si tonteas con su cabeza, su instinto es agarrarte. Él no lo hace. Puedes meter la mano y frotarle la lengua. Se niega a cerrar la boca. No sabemos por qué", indicó.

🇺🇸🐊 | Un hombre denuncia que no lo dejaron entrar con su caimán de "apoyo emocional" al Citizens Bank Park para el partido del miércoles entre los Fhillies y los Piratas.



Joie Henney de Jonestown, Pensilvania, y su caimán, Wally, fueron vistos intentando entrar al estadio. El… pic.twitter.com/xr305l3oB0 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 28, 2023

