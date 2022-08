El boxeador Adrien Broner descartó subir al ring este sábado en Hollywood (Estados Unidos) en la pelea que debía sostener con su compatriota Omar Figueroa, aduciendo "problemas mentales".

No subirá al 'ring'

"Lo siento por todos mis aficionados, pero mis problemas mentales son una realidad y no estoy dispuesto a jugármela dentro de un ring. He visto morir a mucha gente jugando con su carrera de boxeo y eso es algo que no haré. Solo recen por mí, me encanta el boxeo. Y es demasiado para no darlo todo y siento que me quedé corto antes porque mi mente no estaba al 100 % allí y sería una presa si vuelvo a cometer ese error. Necesito hacer algunos cambios para mejorar en lugar de preocuparme por los sentimientos de otras personas y complacerlos cuando en realidad no tengo nada que demostrarle a nadie", escribió en su cuenta de Instagram.



Broner está clasificado como uno de los diez mejores boxeadores por la revista 'The Ring' del peso superligero. Es cuatro veces campeón del mundo.

Su última pelea fue el 20 de febrero de 2021, en la victoria ante el boxeador de Puerto Rico Jovanie Santiago.

Manny Pacquiao (der.) en combate sobre Adrien ‘The Problem’ Broner. Foto: AFP

Malestar de su oponente

La respuesta de su contrincante no se hizo esperar: “¡Jodete Broner!”, expresó junto a un comunicado.



“Como bien sabemos, mi pelea contra Broner fue cancelada. Lo que realmente me molesta es que use la salud mental como una excusa. No digo que no tenga problemas mentales porque todos nos damos cuenta de ello, sino que lo uses como excusa por ser indisciplinado”, respondió.



El boxeador kazajo Sergey Lipinets (16-2-1) será el que ocupe el lugar de Broner en la cartelera del sábado.



