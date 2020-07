Tiger y Muñoz, en puestos intermedios del Memorial Tournament

El español Jon Rahm se adueñó este sábado de la cima del torneo de golf Memorial del PGA Tour, tras sumar cuatro birdies en los últimos seis hoyos de la tercera ronda del campeonato disputado en Dublin (Ohio).

El español, de 25 años que busca desbancar al norirlandés Rory McIlroy del primer lugar del escalafón mundial, terminó la jornada con 68 golpes (-4) totalizando 204 impactos (-12). Una ronda que lo deja camino a una victoria que sería la primera desde que en noviembre venció en el final del Circuito Europeo en Dubai. Finau y Ryan Palmer comparten momentáneamente el segundo lugar con 208 golpes (-8).



(No se pierda el nuevo gol de Duván Zapata con el Atalanta)



Rahm puede superar a McIlroy y reclamar el número uno en el ránking por primera vez con un triunfo el domingo o un segundo lugar, dependiendo también de cómo le vaya al norirlandés, cuatro veces ganador de torneos Grand Slam. Si Rahm no gana y termina solo en segundo lugar, necesita a McIlroy fuera de los 30 primeros.



Al finalizar la tercera ronda, el número uno del mundo marcha en el duodécimo puesto con 214 (-2).



El latinoamericano mejor clasificado es el mexicano Carlos Ortiz en el 24º lugar con 216 impactos, parejo al campo, seguido del colombiano Juan Sebastián Muñoz, en el 29 con 217 (+1).



El también azteca Abraham Ancer terminó la jornada en el puesto 45 con 219 (+3), mientras que el español Sergio García va en el 37 con 218 (+2) junto al astro estadounidense Tiger Woods.



Woods, que luchó contra problemas físicos el viernes y disparó 76 para hacer el corte rayando, mejoró el sábado con una tarjeta de 71 golpes (-1) para acumular 218 (+2).



(En otras noticias: Casi 12 años después, el 'Piojo' Acuña se confesó)



El chileno Joaquín Niemann, el español Rafa Cabrera Bello y el argentino Emiliano Grillo no pudieron pasar el corte del segundo día el viernes.



El evento organizado por Jack Nicklaus es el sexto torneo desde que se reanudó el PGA Tour de Estados Unidos luego de una pausa de tres meses debido a la pandemia de COVID-19, todos los eventos se han jugado sin espectadores.



DEPORTES

Con AFP

Póngase al día con estas noticias: