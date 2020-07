Juan Sebastián Muñoz falló su segundo corte consecutivo en el PGA Tour

Los estadounidenses Chris Kirk y Webb Simpson sumaron 132 golpes y con 12 bajo el par comparten el liderato del Rocket Mortgage Classic al concluir la segunda ronda. Se trata del cuarto torneo de la PGA Tour que se disputa tras una suspensión de casi tres meses debido a la pandemia del coronavirus.

Kirk, de 35 años, que ocupa el puesto 214 en la clasificación mundial, entregó tarjeta de 65 golpes (-7) después de haber logrado ocho 'birdies' y un 'bogey' que hizo en el último hoyo del recorrido.



Mientras que Simpson, que compartió con sus compatriotas Matthew Wolff y Ryan Armour el mejor registro de la jornada, 64 golpes (-8), acompaña a Kirk en el liderato y se proyecta como uno de los favoritos al título del torneo que se disputa en el Detroit Golf Club.



Simpson, de 34 años, que ocupa el cuarto lugar de la clasificación mundial, ganó el torneo de RBC Heritage, el pasado 21 de junio, el segundo del PGA Tour desde la vuelta a la competición.



El estadounidense completó un recorrido dominante con cinco 'birdies' en la primera mitad del recorrido, y otros tres en la segunda. Simpson volvió a dominar y estar seguro en los golpes dentro del 'green' y su 'putt' fue perfecto, al igual que las decisiones que tomó a la hora de dar el decisivo.



"Me he sentido de nuevo muy seguro en el recorrido y creo que puede tener un buen fin de semana", comentó Simpson.



El irlandés Seamus Power, con tarjeta de 66 golpes (-6), logró sumar 133 golpes (-11) y comparte el tercer lugar de la clasificación junto a otros cinco jugadores, todos estadounidenses y entre los que se encuentran Wolff y Armour, que entregaron tarjetas de 64 golpes (-8), las mejores con la de Simpson.



El golf latinoamericano tuvo también jornada ganadora con los argentinos Emiliano Grillo y Fabián Gómez, quienes se aseguraron el corte que al final quedó en cinco golpes bajo el par.



Grillo no brilló como en la primera ronda, pero logró entregar tarjeta de 70 golpes (-2) y sumó 136 (-8), que le dan opción a estar en la lucha por el título al ocupar el vigésimo puesto de la clasificación, que comparte con otros nueve rivales.



La cruz de la moneda fueron el colombiano Sebastián Muñoz, que acabó el recorrido del viernes con tarjeta de 70 golpes (-2), pero su pobre desempeño en la primera ronda (73, +1) lo dejaron sin opción a superar el corte (143, +1).



Tampoco lo hizo el argentino Nelson Lauta (147, +3) y el español Rafael Cabrera, que tuvo también el mismo registro, y confirmó que su juego ha entrado en un bache después de haber reiniciado la competición con sendas participaciones en los fines de semana de los torneos de Texas, y Carolina del Sur.



DEPORTES

Con Efe