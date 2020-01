Duro regreso de Camilo Villegas al golf, en el Korn Ferry Tour

El regreso de Camilo Villegas al golf competitivo, en un torneo del Korn Ferry Tour en Bahamas, fue toda una sorpresa para los aficionados a este deporte. Villegas había sido anunciado para jugar el certamen del mismo circuito en el Country Club de Bogotá, a partir del 6 de febrero, pero anticipó su vuelta a competencia.

Villegas no jugaba una ronda oficial desde el 30 de marzo de 2018, cuando quedó por fuera del corte en el Houston Open, del PGA Tour. Desde entonces estuvo por fuera por una lesión en el hombro derecho.



El regreso del antioqueño no fue fácil. Entregó una tarjeta de 79 golpes, siete por encima del par, en la primera ronda del The Bahamas Great Exuma Classic at Sandals Emerald Bay, que comenzó este domingo.

Los primeros nueve hoyos fueron durísimos para Villegas, que comenzó su recorrido por el hoyo 10: bogey en los dos primeros, doble bogey en el 12, 9 golpes en el par 5 del hoyo 15 y un nuevo bogey en el 16.



La vuelta, por los primeros nueve hoyos del campo de Great Exuma, fueron mucho mejores: birdies en los hoyos 1, 3 y 7 y bogey en el 4.



No fue un buen día para los colombianos en ese torneo: Marcelo Rozo terminó con 76 impactos (+4) y Nicolás Echavarría hizo 77 golpes, cinco por encima del par.



El líder del torneo es el experimentado Tommy Gainey, con 66 golpes, seis bajo par.



