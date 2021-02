Acoso sexual en el deporte, un flagelo por derrotar

El acoso sexual es otro de esos flagelos que atacan al deporte, como lo es el dopaje. Esta problemática es un tema de pan de cada día y esta semana estuvo alterado por varios casos que salieron a la luz pública, unos con nombres propios y otros sin protagonistas.

No es nuevo el asunto, viene desde hace muchos años, pero las últimas denuncias vuelven a reactivar la polémica.



La renuncia del presidente de la Liga de Boxeo del valle del Cauca, Jaime Cuéllar, tras darse a conocer denuncias de varias de las pugilistas que lo señalaron de acoso sexual, confirman que si bien hay atletas que sin temor a represalias declaran, sí son más los casos que se ocultan a los que son revelados.



Una docena de jóvenes boxeadoras, la mayoría adolescentes de Cali, denuncian que Cuéllar usó su cargo durante más de una década para acosarlas sexualmente a cambio de permitir su progreso en el deporte.



El abogado Élmer José Montaña, representante de algunas de las boxeadoras, dio a conocer que las denuncias ya están en la Fiscalía. Diana Segura es una de las afectadas y contó a Blu radio su caso.

Cuando voy viendo que le va echando pasador a la puerta y me pide que tuviéramos relaciones sexuales a cambio de uniformes y una dotación

TWITTER



“Me pidió que fuera donde él se estaba hospedando, en Restrepo. Yo fui, lo hacía un señor respetuoso y serio, cuando voy viendo que le va echando pasador a la puerta y me pide que tuviéramos relaciones sexuales a cambio de uniformes y una dotación”, dijo la deportista.



Sobre el tema, las reacciones no se hicieron esperar. Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle, afirmó: “El caso de acoso sexual a mujeres deportistas en la Liga de Boxeo del Valle es un hecho que nos genera total indignación y rechazo, máxime cuando desde nuestra Gobernación tenemos como prioridad la protección y dignificación de la mujer”.



Ernesto Lucena, ministro del Deporte, también se pronunció. “Le envié una carta al Fiscal General y hablé con el abogado de las deportistas y la viceministra se reunió con las deportistas. Vamos a buscar la forma de intervenir la Liga y hacer investigaciones de vigilancia y control. Trataremos de ayudar a los deportistas que desertaron por todas las barbaridades que, al parecer, cometía este señor”, le dijo Lucena a EL TIEMPO.



En el fútbol, el más reciente fue el de Didier Luna, extécnico de la selección femenina Sub-17 de Colombia, quien fue condenado por el Juzgado 15 del Circuito de Bogotá a pagar una pena de 28 meses, sin carácter privativo de la libertad, por el delito de injuria en un caso de acoso sexual denunciado por la fisioterapeuta Carolina Rozo.



La profesional y varias jugadoras de la selección mayores de fútbol y una de la sub-17 denunciaron acoso laboral y sexual dentro del elenco.



Los denunciados eran Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso, al igual que el exentrenador de la Selección de mayores Felipe Taborda, quienes incurrieron en esos hechos durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, disputado en noviembre de 2018.

Jaime Cuéllar (der.). Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO



En el 2010, el taekwondo colombiano conoció la detención del técnico de la Selección René Forero por presunto abuso sexual de menores.



Dicho arresto se llevó a cabo en Sogamoso y el DT fue trasladado a la cárcel de ese municipio. Sin embargo, Forero fue absuelto de los cargos y puesto en libertad por las autoridades, pues no se encontraron fundamentos en las denuncias.



El jueves pasado se informó de una denuncia de una ciclista boyacense, de quien no se conoció el nombre, y quien aseguró que su entrenador la acosaba a través de las redes sociales, por lo que decidió retirarse del equipo.



Lina Chiquillo, secretaria de Integración Social, solicitó al ente encargado, el Instituto departamental del Deporte de Boyacá, abrir una investigación.



Fabio Parra, el exciclista colombiano y quien está al frente del Instituto, se mostró en contra de lo sucedido y señaló que el entrenador no estaba vinculado con la entidad que maneja.

Mi oficina ha sido notificada de que el cuerpo de John Geddert fue encontrado esta tarde después de quitarse su propia vida

TWITTER



Graves consecuencias



Pero eso no solo pasa en Colombia. El jueves pasado se conoció del suicidio de John Geddert, entrenador del equipo de gimnasia femenina de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2012, tras ser acusado de agresión sexual contra múltiples jóvenes deportistas, según informó la fiscalía del estado de Michigan (noreste).



“Mi oficina ha sido notificada de que el cuerpo de John Geddert fue encontrado esta tarde después de quitarse su propia vida”, dijo la fiscal estatal, Dana Nessel, en un mensaje en su cuenta de Twitter.



“Este es un trágico final para una trágica historia para todas las personas involucradas”, agregó la fiscal sin dar más detalles sobre las circunstancias del suicidio de Geddert, quien fue hallado muerto en un área de servicio de una autopista.



La mañana del jueves, la fiscal había anunciado a la prensa que Geddert, de 63 años, iba a afrontar 24 cargos por abusos físicos, verbales y sexuales a una veintena de víctimas cometidos entre 2008 y 2018 en el club de gimnasia Twistars, de su propiedad, ubicado cerca de Lansing (Míchigan).



En ese club trabajaba como médico Larry Nassar, exmédico del equipo nacional de gimnasia, quien fue protagonista de uno de los mayores escándalos del deporte estadounidense al destaparse que abusó sexualmente de más de 200 atletas a lo largo de dos décadas, delitos por los que fue condenado en 2018 a entre 40 y 125 años de prisión.



