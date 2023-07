El mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez (foto) se mantuvo como líder de la edición 75 del Abierto de Colombia de golf, que se disputa en el Club Campestre de Pereira.

Después de dos jornadas, Rodríguez acumula 133 golpes (-9). Este viernes entregó una tarjeta de 68 impactos (-3), con cuatro birdies y un bogey.



"Me siento muy contento de estar nuevamente acá, muy agradecido con la Federación Colombiana de Golf por la invitación. Siempre me tratan de maravilla. Hoy (viernes) fue un día de altibajos, no me sentí como al principio. Salvé algunos pares y me fue dando confianza, en la segunda vuelta traté de ser más agresivo", dijo el mexicano.



A un golpe del 'Camarón' está uno de los representantes del club local, Carlos Alberto Duque, que repitió la tarjeta de 67 del primer día para seguir en la lucha.



"Fue una ronda bastante buena. Todo el día le pegué bien del 'tee' al 'green' [...] Tuve un muy buen cierre, por la segunda jugué muy bien. Hice birdie al 4, águila al 5 y birdie al 8. Pude terminar una muy buena ronda", declaró Duque.



Cuatro jugadores comparten la tercera casilla: Mateo Gómez (Farallones), Jesús Amaya (independiente), Ómar Beltrán (Serrezuela) y el peruano Julián Perico.

María José Marín asumió el comando entre las damas

Entre las damas, María José Marín asumió el liderato con una tarjeta de 68 (-2) y un acumulado de 140 (-3). La bumanguesa volvió a mostrar este viernes el altísimo nivel de los últimos torneos.



"Hoy (viernes) me dejó muy buenas sensaciones la ronda. Ayer (jueves) no fue un inicio como acostumbro, pero afortunadamente lo supe sobrellevar y sacar una buena ronda", señaló María José.



María Alejandra Hoyos, del Campestre de Pereira, quien había sido líder el primer día, cayó al tercer lugar tras entregar una tarjeta de 75 impactos (-4). Acumula 143 (+1) y está por detrás de Marín y de Sofía Torres (Militar), segunda con 141.



