El Open celebra 150 años, con el golf en crisis (Llegando al 'green')

La casa del golf, el Viejo Campo de St Andrews, está lista para celebrar la edición 150 de The Open, el más antiguo torneo de disciplina deportiva alguna, con 162 años de historia. La celebración no podía recaer en otra cancha distinta de las ocho por donde rota este sensacional Abierto cada año.

St Andrews ha sido, es y será por siempre la casa de todos los golfistas del mundo, allí se consolidó este deporte, se crearon las reglas y de allí salió también para el resto del planeta.



Es el que más veces ha sido sede, 29 (el primero, en 1873, y el último, en 2015) y por él han desfilado los más grandes golfistas de todos los tiempos. El mejor aficionado de todas las épocas, Bobby Jones, ganador de tres Británicos, le dijo alguna vez a Jack Nicklaus: “Un jugador debe ganar en St Andrews para ser considerado grande”.



Jones sabía de qué hablaba: ganó tres Británicos, uno de ellos en St Andrews, en 1927. Nicklaus recibió bien la herencia: dos de sus tres victorias (1970 y 1978) fueron en ese campo. Y luego, se la pasó a Tiger Woods, quien lleva tres triunfos en The Open, en 2000, 2005 y 2006. Las dos primeras fueron en el Old Course.

Matthew Fitzpatrick, en la salida del hoyo 14 de St Andrews. Foto: Glyn Kirk. AFP

Los homenajes en medio de la celebración de los 150 años



La R&A ha tirado la casa por la ventana, una celebración en grande. Empezaron con un torneo 'Celebration of Champions': 10 equipos que jugaban los hoyos 1, 2, 17 y 18, Nick Faldo, Louis Oosthuizen, John Daly y Zach Johnson fueron los ganadores.



Por su parte, Nicklaus recibió la distinción de Ciudadano Honorario de St Andrews, honor que solo ostentaban dos estadounidenses: Bobby Jones y Benjamin Franklin. "Me retiré en el 2005 y no quería volver para que perdiera su significado, pero me quedo difícil no aceptar esta invitación”, declaró.



También Nicklaus, en compañía de José María Olazabal, Lee Trevino y la escocesa Catriona Matthew, recibió el doctorado Honoris Causa de la longeva Universidad de St Andrews, fundada en 1413.

No todo es fiesta: la crisis se hace manifiesta



Pese al festejo, la crisis del golf profesional se manifestó en el Open: la R&A no invitó, pese a tener todos los méritos para hacerlo, al australiano Greg Norman, ganador en 1986 y 1993 y hoy cabeza del LIV Golf, el circuito árabe que desafía el esquema del PGA Tour y su socio, el DP World Tour (antes Tour Europeo). Una decisión que causó tremendo revuelo.



La R&A sacó un comunicado al respecto: “La 150 edición de The Open es un momento muy importante para el golf y queremos asegurarnos de que el foco esté en la celebración del torneo y su legado. Desafortunadamente no creemos que ese fuera el caso si viene Greg”.



Norman no pudo ocultar su amargura por lo ocurrido: “Estoy decepcionado. Creía que la R&A estaría por encima de esto dada su posición en el mundo del golf”, declaró.



Mientras Tiger se mostró de acuerdo con el comunicado de la Royal, Nicklaus demostró su señorío y por qué es el más grande, y manifestó: “Soy amigo de Greg y lo seguiré siendo, aunque no esté de acuerdo por el camino que anda ahora y no diré más. Greg es un ícono del golf”.



El hecho de que los jugadores que tienen derecho a jugar el Open y juegan el LIV fueran aceptados deja un mal sabor con lo sucedido con Norman y no hace más que ahondar la brecha que existe hoy en el golf profesional. Para muchos se perdió una gran oportunidad de limar asperezas y empezar a hacer acercamientos en beneficio del golf.

Hora del juego: el campo y los favoritos



Ya hablando del torneo, se jugará en un campo impredecible, en el que la naturaleza será preponderante en las dificultades. Si aparece el viento, se vuelve una fiera y, como siempre, sortear sus bunkers es una prueba fundamental.



Nick Faldo, ganador en tres ocasiones del Open dijo: “La estrategia de este campo es respetar los bunkers”. En el hoyo 14 hya uno llamado 'El infierno' y al lado hay uno que se llama el 'púlpito'. ¿Por qué? Porque de ahí se ve el infierno...

Lee Westwood, en uno de los bunkers de St Andrews, en ronda de práctica del Abierto Británico. Foto: Glyn Kirk. AFP



Los favoritos, los de siempre: Rory Mclroy, ganador allí en el 2014 y con dos victorias este año; Xander Schauffele, segundo en el Open del 2018 y tres triunfos en la temporada, y Scottie Scheffler, ganador del Masters este año. No obstante, el Open suele dar sorpresas y todos pueden llegar a levantar el trofeo más hermoso que existe en el golf: la Jarra de Clarete.



Tiger como siempre, es la sensación. No jugó el US Open para prepararse para este Británico. Y puso las cartas sobre la mesa: “Quiero estar el domingo en disputa”.



Colombia tendrá su representante en esta histórica prueba, Sebastián Muñoz, que, pese a no haber conseguido victorias, ha tenido una buena temporada: 21 torneos y solo 6 cortes fallados. Jugará el Open por segunda vez, después de no pasar el corte el año pasado. Llega con mucha más experiencia.



El golf esta de plácemes: 150 años es toda una historia en nuestro maravilloso deporte.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO