El poder latinoamericano en el Abierto Británico

Dos mexicanos, dos colombianos, un chileno y dos argentinos son los siete latinoamericanos que competirán esta semana en el Abierto Británico, el cuarto major del año que se disputa esta semana en Royal Saint George’s, en la costa sureste de Inglaterra.

“Se me hace un golf demasiado divertido y difícil. Es la primera vez que veo este campo y hay bastantes hoyos en los que tienes que hacer muy buena tarea desde el tee”, dijo a EFE el mexicano Abraham Ancer, que juega su tercer Abierto Británico esta semana.



(Lea también: El Open Británico: fiesta con dos colombianos -Llegando al 'green'-)



“Tienes que tener un poquito de suerte con el turno de juego y el clima. La clave va a ser mucha paciencia y no desesperarse. Si pierdes la paciencia, el torneo se acaba muy rápido”, dijo Ancer, número 22 del mundo, que no logró pasar el corte en 2018 y 2019.



El otro mexicano en Royal Saint George’s, el tapatío Carlos Ortiz, juega su séptimo major. “Es increíble. Muy diferente de todo lo que he jugado. Las primeras impresiones son como ‘wow’”, dijo a EFE entusiasmado Carlos Ortiz, que se estrena esta semana en el Open Británico.



“Estoy muy contento de estar aquí y jugar mi primer Open Championship. Ha habido mucho aprendizaje este año, cada vez estoy más cómodo y estoy aprendiendo a jugar todo tipo de golf”, agregó Ortiz, que salió al campo a practicar con Ancer y el chileno Joaquín Niemann.



“Es una cancha que se ve entretenida y se va a hacer difícil. Vamos a pasarlo superbién esta semana”, dijo a EFE Joaquín Niemann, que con 22 años se ha colado entre los 30 mejores golfistas del mundo.



“Es un estilo de juego muy distinto con greenes muy lentos. Hay que acostumbrarse a la velocidad y esta cancha va a ser más complicada que la vez pasada. Es más angosta y va a estar difícil. Hay muchos tiros ciegos”, agregó Niemann, que se estrenó en el British Open de 2019 en Royal Portrush, donde no pasó el corte.



(Además: Profeta en su tierra: así fue el homenaje a Luis Díaz en Barrancas)



La representación colombiana está formada por Juan Sebastián Muñoz, que jugó su único The Open en Birkdale en 2017, donde no pasó el corte, y Ricardo Celia, que llega a su primer major por haber ganado el Abierto de la República de 2019.



Los dos argentinos en Saint George’s, Emiliano Grillo, que juega su cuarto Open Británico después de su estreno en 2016 en Royal Troon, y el joven Abel Gallegos, ganador del Latin America Amateur Championship (LAAC) de 2020, con 17 años, intentarán emular la hazaña del legendario Roberto De Vicenzo en 1967, el único argentino y latinoamericano que ha ganado The Open Championship.

Puertas abiertas

Mark Lawrie, director de la R&A para América Latina, destacó la participación latina en el Abierto Británico. Aparte de los que llegaron por su posición en la clasificación mundial, el golf de esta parte del continente tiene dos opciones para llegar: el LAAC y el Visa Open argentino.

Facebook Twitter Linkedin

Mark Lawrie Foto: Enrique Berardi. LAAC

Lawrie espera que la representación latinoamericana tenga una buena participación en el torneo.



"Evidentemente, mucho tiene que ver la calidad de la representación. En líneas generales, no se estipula que la participación sea por X cantidad de años ni que va a dejar de ser por un motivo puntual. Hemos tenidos ganadores del Visa Open que han entrado al top ten, otros que no han pasado el corte", dijo Lawrie en un encuentro virtual con medios de Latinoamérica, en el que estuvo EL TIEMPO.



Lawrie reconoció algunas situaciones de juego a las que deben adaptarse los jugadores latinos: "Lo que sí deben tener en cuenta todos es que hay un shock cultural si no se tiene experiencia, acomodarse a jugar links, y más si te toca un clima extremo", explicó.



"Hubo canchas como Royal Liverpool en 2006, que estaba seca y donde tomaba contacto con el suelo tomaba distancias inconmensurables, Tiger Woods jugó con hierros y ganó de lejos", recordó Lawrie.



(En otras noticias: Los dos últimos campeones respondieron en la Copa Libertadores)



La organización también pensó en la adaptación de este tipo de jugadores, como el caso del argentino Gallegos, que apenas tiene 18 años.



Hay un equipo de gente que ha crecido dentro de la R&A y son los que se ocupan de los jugadores. Hay una dificultad, no solo pensada en Abel, sino en los asiáticos, de China, Tailandia, con dificultades de idioma, específicamente amateurs. Hay gente destinada a facilitarles las cosas. Seguí el proceso de Abel porque nos interesa por el LAAC", concluyó Lawrie.



DEPORTES

Con Efe