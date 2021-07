El Open Británico: fiesta con dos colombianos (Llegando al 'green')

La edición 149 del Open Británico que se debió jugar el año pasado, llega este jueves al campo del Royal St. George, un links con unos roughs endiablados y unas trampas de arena que parecen mas bien cráteres. Esperemos también que aparezca la lluvia y los vientos para tener un Open como siempre lo anhelamos los aficionados.

Lo mejor del golf actual, con la excepción del vigente ganador del Masters, Hideki Matsuyama (retirado por covid positivo), estarán en acción a partir de este jueves, en disputa de la Jarra de Claret, en un momento donde aún en el golf no hay quien haya tomado el bastón de mando dejado por Tiger Woods.



Una prueba de ello es que dos jugadores inéditos en torneos Mayores se llevaron el Masters (Matsuyama) y el US Open (Jon Rahm), y una leyenda viviente, Phil Mickelson, con más de 50 años se hizo con el PGA Championship.



Así las cosas, cualquiera que tenga el privilegio de poner su bola en el tee del hoyo uno del St. George podrá tener en sus manos la Jarra el domingo. No obstante, siempre hay favoritos, que suelen ser los primeros del escalafón: Jon Rahm es agresivo y sabe ganar; Dustin Johnson, cuando esta fino en el green, es un hueso duro de roer; el soberbio Brooks Koepka también es aspirante, a pesar de lo que dijo: “No me gusta este campo, con hoyos ciegos. Además, hace 2 semanas no toco un palo de golf, pero me agrada el reto de los majors”.

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: Erik S. Lesser. Efe

La lista se puede complementar con Bryson DeChambeau, la sensación con su pegada, y también Justin Thomas, Rory Mclroy y Collin Morikawa, para no citar sino algunos.



Hay que destacar la participación de Colombia: por primera vez, habrá dos representantes en la misma edición: Juan Sebastián Muñoz y Ricardo Celia.



Muñoz llega por segunda vez al Open, estuvo en el 2017 y no pasó el corte. Ahora vuelve con más recorrido y trae el buen sabor de su excelente actuación la semana pasada en el PGA Tour, al pelear el título del John Deere Classic, en el que terminó de cuarto.



Celia, por su parte, se ganó la invitación con su triunfo en el Abierto Argentino en el 2019. Ha jugado poco por la pandemia, pero será una gran experiencia para él.



Fin de semana de fiesta en el golf: el Open siempre será el Open.



Llegando al 'green'



Germán Calle

Para EL TIEMPO