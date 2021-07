El Abierto Británico regresa después de dos años, y con público

El español Jon Rahm parte como favorito del Abierto Británico, a partir del jueves en Sandwich (sudeste de Reino Unido), en una prueba donde regresará el público tras la cancelación de la edición de 2020 pero donde faltarán algunas estrellas en el recorrido del Royal St George por culpa de la pandemia. Hasta 32.000 espectadores por día podrá haber en el recorrido de Kent y en los lugares VIP.

El irlandés Shane Lowry podrá defender su trofeo Claret Jug, pero faltarán Hideki Matsuyama, ganador del último Masters de Augusta, Bubba Watson o Zack Johnson, todos positivos al covid-19 o casos contacto.



Los golfistas estarán bajo estrecha vigilancia, con prohibición formal de ir a un bar, un restaurante o un supermercado, de salir del hotel o de compartir un alojamiento privado con más de cuatro personas de su cuerpo técnico u otro jugador participante en el torneo.

Brooks Koepka. Foto: Getty Images - AFP

"No tengo a mi equipo completo, no tengo a mi entrenador, no tengo a mi cocinero", lamentó el estadounidense Brooks Koepka. "La cocina no es tan buena conmigo, mi 'caddie' Rick, mi fisioterapeuta y mi manager", añadió el ganador de cuatro 'majors'.



Rahm es el favorito lógico de las casas de apuestas por su gran estado de forma, que le llevó a ganar el US Open el mes pasado en Torrey Pines. Esta semana perdió el número 1 del mundo, que fue a parar a Dustin Johnson, quien sin embargo no ha jugado tan bien como el vasco.



El español espera que le sorprenda la afluencia al Royal St George, a pesar de las numerosas restricciones todavía en vigor por la pandemia: "No esperaba que este torneo fuera el primero con público completo por los confinamientos y otras restricciones, pero estoy encantado porque lo hemos echado de menos".



Rahm, que dio positivo en coronavirus y tuvo que retirarse en el PGA Memorial cuando lideraba con seis golpes de ventaja, antes del US Open, demostró que continúa bien al terminar 7º el domingo en un Abierto de Escocia con grandes golfistas.



Enfrente tendrá a un Tommy Fleetwood muy apoyado por los fans, como la selección inglesa durante la Eurocopa de fútbol. Y al igual que ellos tratará de poner fin a la larga sequía para Inglaterra: ningún inglés ha ganado 'The Open' -su denominación histórica- desde Nick Faldo en 1992.



El inglés con media melena no se dice afectado por la pandemia: "Hay reglas un poco diferentes, en términos de logística, están los tapabocas, pero cuando entreno, en el putting green o en el tee número 1, hago lo que he hecho siempre", relativiza.



En cuanto a Rory McIlroy, intentará emular a su compatriota norirlandés Darren Clarke, último vencedor de un Abierto Británico en el Royal St George, hace diez años. McIlroy solo tiene 32 años pero lleva siete años esperando su quinto grande, desde ese año 2014 en el que conquistó el Abierto Británico y el Campeonato PGA.



Sus últimos resultados no son esperanzadores: 59º en el Abierto de Irlanda, fuera del corte en el Abierto de Escocia.



DEPORTES

Con AFP