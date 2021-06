Tres equipos se afianzaron en su camino por pelear el título de la NBA

Los Philadelphia 76ers, sin su estrella Joel Embiid, y los Atlanta Hawks de Trae Young eliminaron este miércoles a los Wizards y los Knicks y se enfrentarán por un puesto en la final de la conferencia Este de la NBA.

Poco después, los Utah Jazz siguieron su camino y se convirtieron en el primer equipo del Oeste en avanzar a la segunda ronda derrotando a los Memphis Grizzlies (4-1 global).



En un tenso partido en el Madison Square Garden de Nueva York, los Hawks dieron por acabada la sorprendente trayectoria de este año de los New York Knicks al derrotarles 103-89 y liquidar la eliminatoria por 4-1.



Trae Young, que ha completado una apabullante primera ronda de playoffs de su carrera, cerró el cruce con otra exhibición de 36 puntos, su récord por ahora en postemporada, y 9 asistencias.



El base, de 22 años, parece haber iniciado una animadversión de larga duración con el público del Madison, con el que volvió a interactuar constantemente este miércoles.

John Collins,en acción contra los Knicks. Foto: AFP

Después de que un aficionado le escupiera en el último juego en Nueva York, Young simuló que hacía lo mismo sobre la pista en un momento del partido en el que era objeto de continuos abucheos.



La figura de los Hawks cerró el primer episodio de esta nueva rivalidad con una reverencia al público después de clavar un espectacular triple lejano en el último minuto.



"Sé dónde estamos. Sé que hay un montón de espectáculos en esta ciudad. Y sé lo que hacen cuando el espectáculo ha terminado. Eso fue más o menos lo que pasó", dijo Young sobre su intercambio con el público.



Por los Knicks, su figura Julius Randle terminó con 23 puntos y 13 rebotes pero volvió a lucir la falta de efectividad que ha lastrado a su equipo toda la serie (8/21 en tiros de campo).



La ofensiva de los Knicks careció otra vez de ideas y terminó frustrando a sus aficionados, incluido uno de sus más emblemáticos, el cineasta Spike Lee, que abandonó su asiento a pie de pista minutos antes del final.



Los Hawks regresan así a la segunda ronda de playoffs por primera vez desde 2016 mientras los Knicks dan por concluida su primera, e inesperada, participación en la postemporada desde 2013.



En Filadelfia, los Sixers se rehicieron de la baja por lesión de Embiid para derrotar 129-112 a los Washington Wizards. Bradley Beal (32 puntos), Russell Westbrook (24 puntos y 10 asistencias) y el resto de los Wizards fueron incapaces de aprovechar la ausencia de Embiid por un pequeño desgarro de menisco lateral sufrido el lunes, que arroja una sombra de duda sobre el futuro del equipo.



El Wells Fargo Center de Filadelfia fue un auténtico hervidero en el primer casi lleno de la temporada, con 15.000 aficionados que no estaban dispuestos a dejar escapar una segunda oportunidad de clasificar.



El ala-pívot Tobias Harris, un puntal de los Sixers en esta eliminatoria, asumió el liderazgo ofensivo con 28 puntos y 9 rebotes junto a la inesperada contribución de 30 puntos del escolta Seth Curry.



El australiano Ben Simmons brilló también con un triple doble de 19 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias. Esta es la tercera clasificación de los Sixers a la segunda ronda de playoffs en los últimos cuatro años pero en ninguna de ellas logró superar la eliminatoria.



El ganador de la eliminatoria entre los Sixers y los Hawks enfrentará en la final del Este al vencedor del cruce entre los Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets.



Con 30 puntos en apenas 29 minutos, el escolta Donovan Mitchell encabezó el rotundo y definitivo triunfo 126-110 de los Utah Jazz frente a los Memphis Grizzlies.



"Como líder del equipo tienes que marcar el tono y dar el ejemplo, ser agresivo, hacer las jugadas correctas", explicó Mitchell. "Esa fue mi mentalidad todo el partido. He estado en esta posición y era mi responsabilidad".



(En otras noticias: Más candela al fuego: habla médico personal de James)



El francés Rudy Gobert, con 23 puntos y 15 rebotes, secundó a Mitchell mientras el veterano base Mike Conley se tuvo que retirar antes del descanso con 7 puntos en 12 minutos.



Los Grizzlies, en los que destacaron Ja Morant y Dillon Brooks con 27 puntos cada uno, dicen adiós a una temporada en la que avanzaron a los playoffs eliminando a los Golden State Warriors de Stephen Curry en el 'play in' (repechaje).



Los Jazz, líderes del Oeste en la fase regular, enfrentarán en la segunda ronda al vencedor del cruce entre Los Angeles Clippers y los Dallas Mavericks (2-2).



