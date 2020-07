Programación deportiva para este lunes 20 de julio

ESPN

11:50 a. m. Fútbol, Premier League: Brighton vs. Newcastle.

2 p. m. Fútbol, Premier League: Wolverhampton vs. Crystal Palace.

ESPN2

8 a. m. Fútbol, MLS: New York City vs. Inter Miami.

11:50 a. m. Fútbol, Premier League: Sheffield vs. Everton.

2:30 p. m. Fútbol, Serie A: Juventus vs. Lazio.



Fox Sports

3 p. m. Fútbol, Liga de Portugal: Porto vs. Moreirense.



Directv Sports-Canal 613

10 a. m. Fútbol, segunda división de España: Fuenlabrada vs. Elche.

12 m. Girona vs. Cádiz.

2 p. m. Deportivo La Coruña vs. Fuenlabrada.



DEPORTES​