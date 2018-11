Meluk le cuenta... (Tres temas)

Primer tema: las cosas se parecen a su dueño. Por eso El Giro de Rigo fue sensacional. Y Chris Froome, el supercampeón del Tour de Francia y ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España, estuvo fenomenal.

El mejor ciclista de la década, y que siempre fue el rival más odiado por los fanáticos, hoy es visto como un bacán que dice “Junior es tu papá”, se mete un chapuzón en Guatapé, monta a caballo con el sombrero de la policía montada, posa en selfis con los hinchas, toma jugó de lulo y bromea dando el masaje de recuperación a Urán... ¡Ah: y además monta en bicicleta! Hoy nadie juró que llevaba un ‘motorcito’ escondido en la cadena de la cicla. Así somos. Froome, como lo han repetido los ciclistas colombianos de la élite mundial, se mostró como el buen tipo simpático y dado a los fanáticos y a sus amigos. Froome se robó el show e hizo que un país en el que los fanáticos lo miraban con recelo, lo admiraran. Todo un supercampeón. Cuantas figuras del deporte local deben aprender de él. Tremenda lección. ¡Rigo, la rompiste!



Segundo tema: el brasileño Paulo César Autuori es el nuevo técnico de Nacional. Tiene gran hoja de vida y quizás sea el más importante de los entrenadores foráneos en los últimos 20 años –quizás más– en el fútbol colombiano, superando a... ¡Miguel Ángel Russo! Autuori (bicampeón de la Libertadores y campeón del Mundial de Clubes) debe mirarse en el espejo de Russo (una vez campeón de la Libertadores), apenas campeón colombiano hace un año con Millonarios y hoy, en serio entredicho por sus eliminaciones en las dos Ligas del año, la Libertadores, la Suramericana y la Copa Colombia. Un año negro. En el fútbol se puede ser el Papa, pero sin jugadores no hay milagros. Así de simple. El Nacional que recibe Autuori, recién coronado en la Copa local, con menos brillo que otros Nacionales recientes, tiene nómina para ponerse la estrella 17...



Nacional acierta en traer un técnico de nombre. Actuó como el grande que es. Ahora, Autuori asume un riesgo, empezar perdiendo, no sacar campeón a Nacional. Un peligro muy grande para su popularidad y manejo en apenas un mes mal contado de trabajo. El 9 de diciembre es el día final de la Liga 2018.



Tercer tema: mala vaina que la Selección no juegue en la fecha Fifa de este mes. Mala vaina que aún no haya técnico. Mala vaina que no pase nada. Mala vaina que eso nos parezca bien. Mala vaina quedarnos callados...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta