Vale más una Fiesta de la Empanada... (Opinión)

Fue una aburrida Vuelta a Colombia. No, no son las mismas palabras de hace un año o hace dos años. Esta nueva edición fue un bostezo total. Pero comencemos por lo primero: sus errores. En la etapa del sábado pasado, la Alcaldía de Rionegro prefirió no prestar sus vías para que el pelotón transitara por ellas. La razón: este fin de semana en esta zona del país estaban en plena Fiesta de la Empanada, y para que sus habitantes vivieran esta festividad le bajaron el dedo a la que es la carrera más importante del país.

Esta decisión desembocó en una improvisación en el trazado, que terminó con un motociclista atropellando a tres corredores del pelotón nacional. Error grave, porque es la organización la que debe pedir los permisos y ahí sí confirmar sus trazados. ¿Qué pasó?



Ahora bien, tampoco es nuevo decir que los que iban a pelear la Vuelta iban a ser los mismos ‘vieja guardia’ de siempre. El problema fue que en esta oportunidad ni cosquillas se hicieron. No hubo espectáculo. Nunca se pellizcaron para atacar. Parecían todos del mismo equipo. Así fue como el ecuatoriano Jonathan Caicedo, de 25 años, les ganó. Sin mucho esfuerzo. A rueda y a la defensiva, que no está mal. Uno gana como pueda, y si no lo atacan, pues mejor.



La televisión fue otro problema. Poco se veía y había que tener TDT. Así no se puede hacer afición, esa misma que se ausentó en las calles.



Fue una Vuelta que volvió a pasar sin pena ni gloria. Ya prefieren una Fiesta de la Empanada. Y ojo, el año pasado, hubo ocho casos de dopaje; ojalá este año no vuelva a pasar.



