El Once Caldas es uno de los únicos equipos, junto a Atlético Nacional, que pueden decir que han ganado la Copa Libertadores, uno de los torneos más apetecidos en todo el continente.



Según la página oficial del Once Caldas, su casa es el estadio Palogrande, desde que nació en 1959 a partir de la fusión del Deportes Caldas y del Deportivo Manizales.

La hazaña de la Libertadores

Once Caldas representó al país en la Copa Libertadores de América en el 2004 y esta era la tercera oportunidad en la que el equipo blanco asistía al principal torneo de clubes del continente.



Luis Fernando Montoya fue el director técnico a cargo del 'blanco blanco' quien tenía como objetivo ganar la copa, luego de las participaciones en 1999 y 2002.



En primeras instancias quedó primero con 13 puntos después de enfrentar a Maracaibo de Venezuela, Vélez de Argentina y Fénix de Uruguay.

Millonarios vs. Once Caldas Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

En octavos de final venció al Barcelona de Ecuador y avanzó a cuartos de final. En esa instancia enfrentó al Santos de Brasil. Empate 1 a 1 en territorio brasileño y en Manizales consiguió el paso a semifinales con triunfo 1 a 0, con un golazo de tiro libre de Arnulfo Valentierra.



En la semifinal enfrentó al histórico Sao Paulo de Brasil. En el Morumbí, el Once Caldas sacó un empate sin goles. Y en el Palogrande se impuso 2 a 1 con goles de Herly Alcázar y Jorge Agudelo, para alcanzar el inesperado paso a la final.



Para hacer la hazaña mucho más grande, el Once enfrentó a Boca Júniors de Argentina, en el primer encuentro tuvieron que ir hasta la imponente “bombonera”, donde el conjunto albo sacó un empate sin goles y dejó la definición en su casa.



El primero de julio del 2004, se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, por la vía de los cobros desde el punto penal, luego de un empate a un gol, en los 90 minutos.

