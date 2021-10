Motonáutica paralizó a Tolú en los Juegos de Mar

Los habitantes de Tolú, Sucre, esperaron con ansias para ver las motos acuáticas andar sobre las olas del mar Caribe y la espera valió la pena. La competencia de motonáutica fue intensa durante los tres días en que reunió a 40 deportistas de ocho delegaciones del país y que contó con varios rostros femeninos que se destacaron durante la jornada.

La motonáutica es una competencia que se realiza sobre botes o motos acuáticas y sus categorías están divididas según el cilindraje del vehículo. Esta disciplina ‘descrestó’ a los habitantes de este municipio de Sucre: “Yo nunca había visto las motos y los botes andar de esa forma. Hoy es mi día de descanso y la verdad la he pasado muy contenta viendo a estos deportistas andando a toda velocidad en las motos, las caídas que sufrieron y la agilidad con la que tienen que pasar las boyas”, relató Graciela Montes, habitante de Tolú.



La competencia consistió en realizar los circuitos que estaban demarcados por unas boyas que flotaban en el agua, en el menor tiempo posible. Quienes competían debían evitar tocar las boyas o cortar camino, porque eran penalizados y perdían puntos en la tabla de posiciones.



Yesenia Ramírez, una de las competidoras por la delegación de Antioquia, comentó que lleva cerca de seis años practicando la motonáutica, en el embalse de Guatapé. Comenzó como aficionada y hace un año se formalizó en el club deportivo del departamento, lo que les ha permitido a los deportistas antioqueños competir de manera profesional.



Según expresó Ramírez, “este deporte exige mucho trabajo de pierna, espalda, brazo y manos. Pero además, de mucha concentración porque hay que hacer bien los giros y estar muy pendientes de cada una de las señales de los jueces, para que no vayan a descontar puntos. No solo es velocidad. Creo que las mujeres tenemos una ventaja, somos como menos aceleradas”, señaló.

En medio de la intensidad de la jornada, los problemas técnicos estuvieron presentes. Varios deportistas tuvieron que retirarse de la competencia por daños en los motores de sus vehículos, o por caídas al agua, ante el fuerte oleaje que presentó el Caribe. Sin embargo, los deportistas fueron recibidos con aplausos por los habitantes de Tolú, que se desplegaron por el malecón del municipio para disfrutar del espectáculo.



Uno de los momentos que marcó la jornada fue la competencia entre Mariana Perdomo, una adolescente de 13 años que representa a Santander, y la varias veces campeona de esta disciplina, Andrea Domínguez, quien además es la primera mujer en llegar a la Liga Europea Runabout GP1, considerada la Fórmula 1 de las motos acuáticas.



“Comencé desde muy pequeña en el deporte, gracias a mi papá y mi hermano. Empecé a competir contra hombres y eso le daba mucho miedo a mi mamá porque yo era la única niña, pero al obtener resultados comenzó a apoyarme más”, relató Andrea. Ella se siente agradecida porque ha sido ejemplo para otras niñas en la motonáutica. “En esta competencia veo muchas más niñas, con las que he entrenado y a todas espero que les vaya muy bien”, indicó.



Santiago Quintero, de Bogotá, y quien compitió con Andrea y Mariana, destacó el rendimiento de las deportistas y explicó que su estrategia fue mantener la calma y analizar las olas. “Cada ola hay que pensarla de manera diferente. Ellas hicieron muy buena carrera, aunque el oleaje estuvo muy fuerte”, precisó.



También destacó la participación de niños y niñas en la categoría futuro, que busca ser un semillero para los nuevos talentos. “Esto es bueno, porque cuando yo comencé, de pequeño, no había casi apoyo, entonces tuve que esperar a los 16 años para poder competir”, recordó.

Tres días de competencia

La competencia se llevó a cabo con el apoyo del Ministerio del Deporte, que invirtió cerca de 6.400 millones de pesos. Foto: Ministerio del Deporte

Durante tres días los deportistas participaron de las pruebas para conseguir doce medallas. Este sábado finaliza el encuentro y se conocerá quiénes subirán al podio de los ganadores.



Los escenarios deportivos para las distintas disciplinas de los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa se instalaron desde el pasado 22 de octubre en los municipios de Tolú y Coveñas (Sucre), San Bernardo del Viento y San Antero (Córdoba). Compiten 26 delegaciones que reúnen a más de 1.100 deportistas, en 12 disciplinas.



Las delegaciones del Valle de Cauca lideraban, durante el viernes, el medallero de los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa del Golfo de Morrosquillo, con 10 oros, 10 platas y 7 bronces. Les sigue Bolívar con ocho de oro, cinco de plata y tres de bronces.



La competencia se llevó a cabo con el apoyo del Ministerio del Deporte, que invirtió cerca de 6.400 millones de pesos en la realización de estos juegos nacionales, dado que también se buscó que fuera una oportunidad para la reactivación económica del Golfo de Morrosquillo.