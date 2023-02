Como si la novela en la que se convirtió su separación de Shakira no tuviera suficiente material para nuevos episodios, ahora Gerard Piqué se enfrenta a un nuevo melodrama y con otro protagonista, Lionel Messi.

Según medios de comunicación españoles, la relación entre los dos excompañeros en el F.C. Barcelona "está completamente deteriorada", al punto que Piqué es señalado como el “Judas” que causó la partida de Messi al Paris Saint-Germain.

El exdefensa del Barça también habría perdido la amistad del ahora campeón del mundo, una persona con la que creció en las divisiones formativas del club.



Según el periodista Juan Irigoyen en el programa 'Sálvame', Piqué emitió unos comentarios a la directiva del club culé que habrían apresurado la partida del astro argentino.



“Sin Leo, se arregla el tema del fair play financiero”, habría dicho el exesposo de la cantante barranquillera a los directivos, comentario que no gustó para nada en el entorno de Messi.



La reacción del argentino no se habría hecho esperar, conforme a lo revelado por el comunicador, y “Messi, compañero suyo de tantos títulos en el Barcelona, cuando Gerard Piqué deja el club, no tiene ni un detalle en las redes sociales de cariño. Silencio total”, dijo Irigoyen.



Además, el periodista agregó que “en una ocasión, cuando Messi tiene que dejar el Barça por los problemas económicos, esa historia está influenciada por Piqué. Messi baja al vestuario a recoger sus cosas de la taquilla y hay una pizarra allí. Y antes de irse, Messi escribe con letras mayúsculas la palabra ‘Judas’”.



