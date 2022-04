Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto en una polémica durante los últimos días debido a un fuerte manotazo que le propinó a un niño de 14 años que lo estaba grabando con su teléfono.



El hecho ocurrió luego de que su equipo, el Manchester United, perdiera 1-0 frente al Everton. El incidente quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La madre del pequeño, Sarah Kelly, reveló luego de este acto que su hijo, Jake Harding, es autista y padece dispraxia. La mujer mostró fotografías de cómo quedó la mano de su hijo, en la cual se puede ver el moretón. Además, su teléfono quedó destruido.



La madre del menor compartió la historia de lo sucedido en su cuenta de Facebook. Foto: Facebook: Sarah Kelly

"Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver el moretón que él le hizo", escribió la mujer.



“Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de fútbol, así lo veo yo como mamá. Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido...”, expresó Kelly.



Tras el escándalo, Cristiano a través de su cuenta en Instagram reconoció su error, pidió disculpas e invitó al pequeño a un partido.



“Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford, como muestra de juego limpio y deportividad”, dijo el futbolista.

Sin embargo, la invitación de Cristiano fue rechazada por la madre, quien aseguró que la admiración por el futbolista quedó en el pasado.



"¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tiene nada que decirle. ¿Sólo porque es Cristiano Ronaldo deberíamos hacerlo? Es como si le debiéramos un favor, pero no es así. Rechazamos la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, fue la contundente respuesta de la mujer.



