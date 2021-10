Magdalena se llevó el oro en fútbol Playa, los juegos de Mar y Playa.

Las playas de Coveñas (Sucre) fueron el escenario de los intensos partidos de fútbol playa, que dejó a la delegación de Magdalena con la medalla de oro y a la de Huila con la de plata, en las finales que se jugaron este sábado, 30 de octubre, en los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa del Golfo de Morrosquillo.

El encuentro quedó 4 goles a 0 y finalizó en el segundo de los tres tiempos reglamentarios, debido a las lesiones que sufrieron dos jugadores de Huila y su arquero. Al no poder continuar el juego por falta de suplentes, Magdalena se hizo a la de oro, demostrando el talento que hay en este departamento.



Rafael de Jesús Acosta fue uno de los goleadores del campeonato y compitió por la delegación de Magdalena. Llegó a la final del torneo con 12 anotaciones, cuatro de las cuáles hizo en la semifinal del viernes contra Antioquia, uno de los equipos más fuertes de la competencia. "El partido contra Antioquia fue intenso porque es uno de los equipos con más experiencia en fútbol playa, pero nuestro equipo demostró que tiene juego. En Magdalena no tenemos casi recursos para entrenar todos los días, por eso pedimos al Gobierno que mire el talento que hay en nuestro departamento y nos apoye", indicó el joven samario, de 22 años y que hace parte de la selección Colombia de fútbol de playa.



Rafael de Jesús señaló que, precisamente para demostrar el talento que tienen los jóvenes en su tierra, la meta de su equipo era quedarse con la medalla de oro, para que más jugadores del Magdalena sean convocados a la selección Colombia. Afirmó que sueña con ser jugador profesional de fútbol playa, pero que también desea hacer una carrera universitaria, y en lo posible, conseguir una beca deportiva.

Por otro lado, en medio del ambiente de júbilo y celebración que se vivió en la playa Ensenadas Villa Melissa, de Coveñas, también se disputó este sábado la medalla de Bronce entre Antioquia y Sucre, que por ser el equipo local tenía la hinchada más grande. Al final, Antioquia venció 6 a 1 a Sucre y se llevó el bronce.



A pesar de la derrota, los habitantes de Coveñas les subieron la moral a los deportistas de Sucre, aplaudiendo durante más de un minuto al finalizar el encuentro, y alentándolos a continuar con su carrera en el fútbol de playa.



Y es que el partido contra Antioquia no fue sencillo. Más si se tiene en cuenta que la selección de Sucre fue conformada hace pocos meses. "Nosotros llevamos unos cuatro meses entrenando. Yo llegué a la selección porque uno de mis hermanos estaba entrenando ya y estaban buscando más pelados para jugar. Yo nací en Coveñas. Nací aquí en la arena y me crié en la arena, entonces me apasiona el fútbol playa", recordó Iván Darío Díaz, una de las estrellas de Sucre y de los jugadores más aplaudidos en la cancha.



Iván Darío es un joven de 23 años, que además de dedicarse al deporte es capitán de una lancha de turismo, en Coveñas. Él juega en la delegación de Sucre con sus hermanos Christian David, de 18 años, y Wilmar David, de 20, los tres amantes de los deportes de playa.



Iván Darío divide sus jornadas entre su trabajo, en el día, y los entrenamientos, en la tarde y noche. Considera que el deporte es una oportunidad para los jóvenes de Tolú y Coveñas, y sueña con ser jugador profesional.

Valle, con más medallas

El departamento del Valle del Cauca fue el que más medallas obtuvo en las competencias, con 16 de oro, 13 de plata y 10 de bronce Foto: Ministerio del Deporte

Los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa se realizaron desde el pasado 22 de octubre y finalizaron este sábado, 30 de octubre. Los escenarios deportivos se instalaron en los municipios de Tolú y Coveñas (Sucre), y San Bernardo del Viento y San Antero (Córdoba). Reunieron a más de 1.100 deportistas, en 12 disciplinas, y para su realización el Ministerio del Deporte invirtió unos 6.400 millones de pesos.



El departamento del Valle del Cauca fue el que más medallas obtuvo en las competencias, con 16 de oro, 13 de plata y 10 de bronce. Bolívar obtuvo 13 oros, cinco platas y seis bronces y Bogotá, siete oros, 12 platas y 11 bronces.