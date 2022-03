Luis Díaz explotó con la Selección, abrió el marcador, hizo una asistencia y brilló en el Metropolitano. Fue la figura en la victoria contra Bolivia, que deja von una luz de vida a la Selección Colombia.

Calificaciones de Colombia

David Ospina: su trabajo fue el de alentar, hacer fuerza, liderar desde su guarida. Esa fue su misión, pues no tuvo ningún sobresalto. 6

Daniel Muñoz: salió al ataque menos de lo que se esperaba. Eso sí, casi hace gol al llegar por sorpresa, dos veces al área. 6



Carlos Cuesta: no era un partido para sufrir en defensa, y no sufrió. Pasó en limpio. 6

William Tesillo: tampoco tuvo exigencia. Mantuvo su orden y no tomó riesgos. 6



Frank Fabra: se buscaba salida por la izquierda, y eso hizo él, explorando hacia el ataque. Una arma importante y una buena sociedad con Díaz. 6



Gustavo Cuéllar: puso orden, amedrentó a los rivales, no los dejó pasar limpios. 6



Juan Guillermo Cuadrado: cuando estaba impreciso en sus pases, lanzó un pelotazo genial, la semilla del golazo de Díaz. Y luego se creció, se soltó al ataque y aportó mucho. 7



James Rodríguez: no se guardó nada, sacó todo su repertorio, sus amagues, sus pases largos, sus remates, sus tiros libres, se tiró al piso, se ensució... Fue un James decidido. 7



Luis Sinisterra: se atragantó con un gol... Tuvo una opción inmejorable y cabeceó afuera. Jugó con las miradas encima, pues era la gran novedad del ataque, pero el equipo poco jugó sobre su zona. 5



Luis Díaz: “¡Lucho, Lucho, Lucho!”, gritó el Metropolitano a una sola voz, y cómo no, si él fue el que encontró el gol en el pajar, el que alumbró el gol en la oscuridad, el que quitó la presión, con su amague letal, su mirada de verdugo al arco y su disparo a un ángulo. “¡Lucho, Lucho, Lucho...!”. Ah, y luego hizo una asistencia. Brutal. 8

Los cambios de Reinaldo Rueda

Luis Fernando Muriel: no tuvo remates de gol, pero sí una importante labor de sociedad, de espaldas al arco, de abrir espacios. Pero no inquietó el arco rival. 5

Juan Fernando Quintero: entró por Muriel (19 ST). Entró a hacer lo suyo, sus pases geniales que aclaran, que rompen cualquier defensa. Uno de ellos terminó en gol. El otro también, pero lo anularon. (Sin nota)

Miguel Borja: entró por Sinisterra (19 ST). Tuvo dos opciones y no falló. Un gol se lo anularon. Fue el Borja que se pedía. (Sin nota)



Yairo Moreno: entró por Cuadrado (28 ST). Entró conectado, casi hace un golazo. En pocos minutos lo dio todo. (Sin nota)



Matheus Uribe: entró por James (28 ST). Oportuno en el área, hizo el tercer gol. (Sin nota)



Jefferson Lerma: entró por Díaz (28 ST). Un cabezazo suyo antecedió el tercer gol. (Sin nota)





Pablo Romero

Redactor EL TIEMPO

@PabloRomeroET

