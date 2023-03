La Liga Española, una de las ligas más importantes del mundo futbolístico, ha contado con grandes jugadores de diferentes países de Suramérica, como Brasil, Argentina y Uruguay.



Colombia también ha aportado algunos jugadores a clubes de este país, quienes se han destacado y otros que han sido olvidados.

Equipos españoles en los que han jugado colombianos



El primer jugador colombiano en viajar a España a demostrar sus dotes futbolísticos fue Albeiro ‘el Palomo’ Usuriaga, quien perteneció al Málaga en 1989 y 1990, jugando un total de seis partidos.



Luego, Leonel Álvarez y 'El Pibe' Valderrama y el arquero René Huguita llegaron al equipo Valladolid, que en aquel entonces era dirigido por el también colombiano Francisco Maturana; sin embargo, fue poco tiempo el que los colombianos se mantuvieron en el club y se presentaron varias situaciones polémicas en su estadía en el equipo.



Otro de los jugadores colombianos que se ha destacado en España han sido James Rodríguez, fichaje considerado como el más importante de todos los tiempos al llegar al Real Madrid.



También está en la lista Falcao García, el futbolista que fue clave en varios triunfos del Atlético de Madrid, con el que alcanzó la Copa del Rey, la Liga de Europa y la Supercopa de Europa. Estando allí, Falcao anotó 70 goles en 91 partidos.



Como defensa destacado se encuentra Amaranto Perea, quien jugó ocho temporadas en el Atlético de Madrid, con 314 partidos y alzando varias copas como la Liga de Europa, la Supercopa y la Intertoto de la UEFA.



Lea más (Néstor Lorenzo, conforme con el resultado, pero con preocupaciones puntuales)

El defensa Luis Amaranto Perea también tuvo el honor de levantar la copa con el Atlético de Madrid. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los futbolistas colombianos menos afortunados en España

Así como existieron jugadores colombianos que se destacaron por su estilo y talento, también hay una lista de ellos para el olvido.



Entre ellos están Edwin Congo, que si bien, fue el primer jugador colombiano en llegar al Real Madrid, no pudo adaptarse al club y no jugó más que encuentros amistosos y de la Copa del Rey.



Víctor Aristizábal, aunque anotó goles con el Valencia en su estancia de 1992 a 1993, no fue tomado en cuenta en formaciones titulares, a pesar de haber llegado con grandes expectativas a este club.



Lea más (Fútbol: tres reglas que quizá no conocía del ‘deporte rey’)

Tras anotar el único gol de la Selección Colombia en Francia 98, Leider Preciado llegó al club Racing de Santander, no obstante no se adaptó al equipo y pronto fue transferido al Toledo, para posteriormente volver a Colombia a Santa Fe en el 2000.





REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

CON INFORMACIÓN DE FUTBOLRED*

EL TIEMPO

