Carolina Cruz es una de las grandes estrellas de la televisión colombiana. Solo tiene una red social y twitter le parece un basurero. Está soltera y por ahora no necesita la presencia de ningún hombre en su cama. Todavía tiene la flexibilidad de una porrista de un equipo de fútbol, y en esta entrevista habló de fútbol, de sus hijos y de su ambición de crear una nueva ley de la república.

La más reciente edición de la Revista DON JUAN está en circulación desde el sábado 10 de diciembre de 2022.

Carolina Cruz hizo su primera aparición pública en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero; tenía 13 años, era la más alta del grupo y el entrenador de las porristas de su colegio, el Sagrado Corazón de Jesús, era también el entrenador de las animadoras del equipo rojo. “Me acuerdo de la gritería del estadio”, dice. “Y de las barbaridades que gritaban, ¡yo tenía 13 años! Nunca –ni como reina, ni como presentadora– me dijeron unos piropos tan cochinos”, dice muerta de la risa.



El fútbol –sin ser del todo su gran pasión– ha estado siempre a su al- rededor; su hermano y su papá no cabían de la felicidad porque tenían entradas preferenciales los miércoles y los domingos. “El domingo era divertido”, dice Carolina, “pero el miércoles era terrible: tenía que madrugar al otro día al colegio y los partidos eran tarde”. Su aventura como porrista –con el América de Freddy Rincón, el autor del gol de Colombia que más ha gritado en su vida– solo duró seis meses, pero el fútbol siempre se encarga de hacer su aparición. Su exesposo, Lincoln Palomeque, es un aficionado crónico y su hijo mayor, el fabuloso Matías, no deja de soñar con una pelota. “No le gustaba tanto, pero el papá hizo bien la tarea”, dice con otra sonrisa.

BALÓN OFICIAL DE LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL CHILE 1962. CAMPEÓN BRASIL

Carolina ha jugado otro partido más impresionante en los últimos años. Su hijo menor, Salvador, tuvo dos cirugías en la cabeza prácticamente recién nacido. Según el implacable veredicto médico iba a tener una tercera, pero todo salió de maravilla antes de tiempo y su problema de macrocefalia es un recuerdo que solo los fortalece. En el camino –por las redes sociales– terminó conectada con mujeres que también tenían hijos con problemas de macrocefalia e hidrocefalia; empezó a ayudarlas con su voz y con su propio dinero –“incluso un par de avivatos me tumbaron”– y una noche, todavía con Salvador en la UCI, decidió que quería crear una fundación. “También quiero que haya una ley para proteger a todos los niños de este país”, confiesa.



Carolina es energía pura; entrena todos los días y esta sesión de fotos para DONJUAN fue una verdadera maratón, un despliegue físico brutal. Hablamos del fútbol, porristas y una vida de película.

Carolina Cruz - Revista DON JUAN

¿Cómo fue su primera vez en el estadio?



Fue duro, porque cuando uno salía le tocaba toda la gente que estaba abajo, y los piropos más asquerosos y cochinos que me han dicho en mi vida, me los dijeron en ese momento. No era fácil y uno tan chiquito, era una niña de 13 años... igual, yo siempre me iba con mi papá y con mi hermano al estadio. Nunca me iba sola. Ellos me dejaban el camerino y me recogían, pero a los seis meses ya no me parecía tan chévere, precisamente porque no era una cosa con la que yo soñara. En el colegio me parecía lo máximo, porque me quedaba después de clase en los ensayos de porristas, y luego era más chévere porque uno se presentaba en los colegios de hombres, y en esa época todo era muy de colegio de hombres y mujeres, el Sagrado Corazón era solo de niñas. Íbamos al Pio XII o al Berchmans y eso era un parche, pero en el América fueron seis meses. Nada más.

¿Cómo empezó su carrera como modelo?

Toda mi vida fui enorme. Yo siempre era la última de la fila, siempre estaba en la base de las pirámides de las porristas, siempre estaba en la última fila en la misa del colegio, en el salón, en todo siempre era la última, porque si no no dejaba ver a las bajitas. No me parecía chévere ser tan alta, porque en la fiesta los peladitos no me sacaban a bailar y yo decía: ‘Juepucha, ¿será que eso va a ser así toda la vida?’, pero tampoco me traumaticé. Yo siempre fui una niña muy segura y tranquila. Nunca sufrí de inseguridades o de depresión porque no me sintiera bonita. En esa época, gracias a Dios, no se vivía tanto el tema de la depresión como se vive ahora en los jóvenes, adolescentes y preadolescentes que –creo– tiene mucho que ver con las redes sociales, con los parámetros que te exige ahora la sociedad a través de los celulares. Yo chupé dedo mucho tiempo, y tuve que usar brackets como seis años, no era como ahora que lo dejan a unos seis meses y ya, tuve los brackets plateados y me los apretaban todos los viernes después del colegio. A los 16 años empecé a modelar y ahí empecé a sacarle provecho a la estatura, porque me empezaron a llamar para hacer desfiles en los centros comerciales de Cali. Estuve en la inauguración de Chipichape, en Unicentro, en Cosmocentro, y empecé a entender que el tema de la altura era chévere. Yo siempre viví en La Flora, en el norte de Cali, era lo máximo, uno dejaba la puerta abierta y cuando estaba en la casa del vecino, la mamá salía a gritar: ‘¡Carolina a almorzar!, ¡a comer!, ¡a hacer la tarea...!’. Era todo un parche. Yo andaba descalza en la calle. Mi casa estaba al frente de la panadería y a las 3:30 p. m. o 4 p.m. se alborotaba el olor a pan caliente, y a mí me mandaban a comprarlo. Y en esa panadería me encontré a un señor que trabajaba en temas de modelaje y él fue el que me empezó a llamar, de ahí salió todo el tema del reinado, porque empezaron a verme en los desfiles.

¿Y cómo fue el primer desfile?

Todavía estaba en el colegio. No me acuerdo cuál fue el desfile, pero sí cuánto me gané: 50 mil pesos. Nunca se me va a olvidar. Fui y abrí una cuenta a Davivienda y con ese dinero me compré cinco blusas, cada una costaba 10 mil, eran el mismo modelo, pero de diferente color y yo me sentí millonaria, porque desde muy pequeñita fui muy in- dependiente. A nosotros nunca nos faltó nada en la casa, pero no tuvimos lujos, ni excesos, una familia clase media normal. Y yo con esos 50 mil pesos me sentí millonaria. Yo vendía galletas, chocolates, sánduches de atún y sánduches de jamón y queso en el colegio y con eso me hacía mi plata y me encantaba, porque con eso iba ahorrando y comprando lo que a mí me gustaba.

¿Cómo fue el paso al reinado?

La persona que me llamaba para los desfiles, me dijo: ‘Caro, te quieren de reina’, y yo: ‘No. Yo de reina no me veo, a mí no me gusta reírme. Yo me siento incómoda con los brac- kets. Yo no soy capaz de ser reina’. Tenía 18 años y me de- cían, ‘te quieren dar el decreto de Señorita Valle’, y yo: ‘No. Yo no quiero’. Mi mamá tenía una carita de ilusión, pero no me decía nada. Mi mamá fue Señorita Antioquia. Fue la primera Reina Internacional del Café que tuvo Colombia. Estuvo en Miss Mundo en Londres. La reina iba a Miss Universo y la virreina iba a Miss Mundo, pero la virreina se casó, y mi mamá como primera princesa del reinado fue a Miss Mundo. Ella siempre soñó con que yo fuera reina. Yo nunca quise ni modelar, ni ser reina ni nada de lo que he hecho, siempre pensé con ser otra cosa distinta a lo que soy hoy en día; soñaba con ser arquitecta, banquera o veterinaria. Mi mamá sí lo soñaba, pero tuvo algo muy lindo y fue que nunca me presionó, porque yo crecí con las bandas, con los disfraces, con las coronas, con los cetros, con todo. Mi mamá tiene cajadas de eso, pero nunca me presionó, nunca. Me dejó fluir y yo solita me fui encaminando y tomando la decisión. A los 19 años años me volvieron a llamar, pero yo nada. Ya antecitos de cumplir

los 20, ya estaba en la universidad, en la Santiago de Cali, llevaba dos semestres de Comunicación, y ahí sí dije: ‘si otra vez me están diciendo y otra vez me están preguntando, debe ser por algo’. Y me dieron el decreto de Señorita Valle.

JABULANI. BALÓN OFICIAL DE LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL SUDÁFRICA 2010, CAMPEÓN ESPAÑA

Era la favorita y...

Ha sido la mejor experiencia de mi vida, porque además a uno siempre lo preparan para ganar, pero nunca te preparan para perder, y más cuando eres tan pequeñito. Yo tenía 20 años, y la gente les exige a las reinas saber lo que sabe una persona de 40, ¿por qué les exigís?, ¿por qué te burlás? Gracias a Dios en mi época no había redes sociales, ¿por qué le exigís tanto a una niña, que apenas está empezando a vivir? Para mí fue muy duro, y no porque me sintiera ganadora, porque nunca me sentí ganadora, pero tampoco me imaginé el favoritismo que tenía cuando salí al Patio de Banderas y vi a la gente gritando: ‘¡Valle! ¡Valle!’ El reinado era una locura en ese momento. Paralizaba al país. No ganar me aterrizó mucho, aprendí que no siempre vas a ganar, no siempre vas a ser número uno, no siempre vas a brillar, pero igual se me empezaron a abrir las puertas de una manera tan impresionante que

yo empecé a aprovechar. Yo a todo decía que sí, a donde me mandaban iba, y viajé mucho, Raimundo me quiere mucho. Yo lo adoro.



Ese reinado se lo ganó Catalina Inés Acosta Albarracín, Señorita Cundinamarca, pero a mí también me dieron banda de Señorita Colombia, para ella obviamente eso no fue tan bueno, ese reinado fue muy duro, porque ella tuvo un comparativo todo su año. A ella la mandaban de Señorita Colombia a cubrir el 20 de julio a Nueva York y a mí me mandaban a Chicago. En los desfiles exigían que estuviéramos las dos, porque la gente quería ver qué era todo lo que había pasado, y yo a todo decía que sí. Yo creo que Catalina decía: ¡que pereza!, pero viajé, conocí, aprendí a querer mucho el reinado. Raimundo se ha portado muy bien conmigo, luego hice varios cubrimientos del reinado en RCN, y más tarde hice parte del reinado como empresa, dándole accesorios a las reinas. Fue un proceso muy lindo.

¿Qué piensa ahora de los reinados?

Yo quiero mucho al Concurso Nacional de Belleza y me fascinan los reinados, porque crecí viéndolos , porque fue una pasión que me inculcó mi mamá. Cuan- do era chiquita sacaba un papel y hacía los puntajes, sumaba y restaba en Miss Universo, en Miss Colombia. Me los vi todos, me los gocé y cuando participé me lo gocé demasiado y fui muy feliz, así no haya ganado. Me cambió la vida y después volví casi 14 años seguidos a cubrirlo, solo puedo decir cosas lindas del reinado y sé que ha sido un trampolín para muchas de nosotras y que, las que lo hemos sabido aprovechar, nos hemos mantenido en el tiempo. Yo los aplaudo y los extraño. Ojalá el reinado vuelva a tener la franquicia de Miss Universo. Eso siempre va ser llamativo: ir a representar a tu país. Lo segundo es hacerlo como se hacía antes, hacerlo como siempre ha sido; obvia- mente evolucionando un poco en temas de redes, y lo uno y lo otro, toca cambiar a medida que va pasando el tiempo, pero sí volviera a sus raíces sería un éxito. Hay que actualizarlo un poco.

¿Cómo fue el cambio de chip de volverse famosa?

Y famosa donde esto –el celular– no existía. Me gané cinco premios TV y Novelas por- que el público cogía la revista, la compraba, llenaba el cupón y lo metían a un buzón. Eras famosa porque la gente te quería y prendía un televisor para verte. Hoy hablo con muchos clientes que te exigen generar contenido como los peladitos de ahora, que está bien, pero yo les digo: ‘no voy a generar ese contenido, porque no tengo tiempo, soy mamá, tengo dos hijos, empresa, fundación, trabajo, y yo prefiero estar con mis hijos a estar pegada a un celular generando contenido’. No significa que lo que hagan estos pelados no esté bien, va de acuerdo a su edad y a lo que están viviendo ahora. Pero como le digo a las marcas: si mañana desaparecen las redes sociales, yo sigo siendo Carolina Cruz, construí un nombre y la gente sabe quién soy yo, tenga o no redes sociales. Yo solo manejo de Instagram. Ya no tengo Twitter, porque Twitter es un basurero. Lo cerré con tres millones y medio de seguidores, pero no me importó. Yo no soy un número, no soy un seguidor, yo soy tranquilidad, paz y me quedé con Instagram. No tengo TikTok y manejo Youtube solo para el diario de una mamá.

TELSTAR 18. BALÓN OFICIAL DE LA COPA MUNDIAL DE FUTBOL RUSIA 2018, CAMPEÓN FRANCIA (ESTE BALÓN LO PATEÓ MBAPPEÉ)

¿Ha pensado en actuar?

Me lo ofrecieron mucho, pero no. Respeto mucho a los actores, ¡además estuve casada con uno 13 años! Sé lo difícil que es la carrera, sé lo complejo que es para ellos tener todo y luego no tener nada. No es fácil. Hay estabilidad mientras se tiene trabajo, pero un desequilibrio mientras no, y eso que Lincoln es un hombre su- premamente organizado con su plata, con sus cosas. También ha sido un hombre con mucha suerte, porque nunca ha estado sin trabajo, pero yo lo veía a él, sobre todo los tiempos de espera a la hora de grabar, y decía: ¡uy, no! A veces salía a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde me escribía: ‘no he grabado’, ¡yo me enloquezco!, porque yo soy muy activa, muy inquieta y muy ‘horaria’. Toda mi vida he sido así. Tengo una agenda de papel, con stickers, con lápiz, con resaltador y me gusta escribir todo lo que hago en el día. Además... tener que chupetearme o hacer una escena de cama con un man que no me gusta ni cinco... ¡no puedo!, ¡me supera! Te lo juro: eso me supera. A mí me tiene que oler rico, me tiene que gustar para darle un beso. Hay gente que dice ‘un besito no se le niega a nadie’, ¡yo no puedo! Yo veo esas escenas y digo: ¡cómo hacen!

¿Y con Lincoln cómo hacía?

Nunca he sido una mujer celosa, ¡con to- dos los cachos que me han puesto y nunca he sido celosa! No es mi personalidad. Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie precisa- mente para que no vengan a joderme la mía. Yo conocí a Lincoln siendo actor, yo no veía las cosas que él hacía, no por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente de televisor

¿Cómo maneja la fama con los niños?

Es muy raro, por ejemplo, en la Feria del Libro, fui con Mati porque él ama leer,

y estaba enloquecido por ir, y la gente empezó a pedirme fotos, él no entendía, y me preguntó, ‘pero mamá, ¿por qué te toman tantas fotos?’, y a los 15 minutos, me dijo: ‘ya me quiero ir’. Y nos fuimos. Nunca me gusta forzarlos o exigirles que vivan la vida que yo vivo. Ya es suficiente con las redes sociales.

¿Cómo nació la Fundación?

Nace exactamente el año pasado, cuando le hicieron la segunda cirugía a Salvador en su cabecita. Tuvo dos cirugías, la primera fue el 29 de agosto, tenía seis meses, y la otra fue el 9 de noviembre: todavía no había cumplido los nueve meses; cuando se esta- ba recuperando de la segunda cirugía en la UCI, al verlo bien, sano en el hospital, me llegaron a la mente todas las mamás que no tienen lo que uno tiene, la red de apoyo, la prepagada como la que tengo para que mi hijo esté sano hoy en día. En ese momento, le escribí a Tatiana Zuluaga (mi mánager), la persona a la que le cuento todo y le dije: ‘necesito hacer una fundación’. Se va a llamar Salvador de sueños, regalo de Dios, porque Matías significa regalo de Dios, que- ría que los dos tuvieran mucho que ver con la Fundación, no quería que fuera solo de Salvador. Tati me dijo de una y la empeza- mos a estructurar. Hicimos el lanzamiento en febrero de este año.

Carolina Cruz - Revista DON JUAN

¿Cómo fue el proceso con Salvador?

Fue muy loco, porque me acuerdo que cuando yo veía en la calle a un niño con algún tema de salud, siempre decía: ‘Dios mío, que a mí nunca me vaya a tocar una cosa de estas’, porque creía que no sería capaz de salir adelante, y cuando te pasa, uno no se alcanza a dar cuenta de lo fuerte y de lo capaz que es. Solo te das cuenta hasta que lo vives. En mi caso, mi hijo está bien, está sano, mi niño neurológicamente es un niño perfecto, pero no es el caso de todo el mundo. Ahora tenemos 67 niños en la fundación, que son 67 familias, nosotros arropamos al niño y a su familia. He llorado mucho, me he encerrado muchas veces a llorar sola, ¿cómo hace una mamá que se levanta todos los días a ver a su hijo con muy pocas posibilidades de vida o de tener una vida normal? Yo las veo y digo qué berracas, porque vos, por más fe que tengás, y por más positivismo que tengás, levantarte todos los días a ver a tu hijo de meses con traqueotomía, alimentado con una sonda... ¡nooo! ¡Es muy duro!

¿Cómo se dieron cuenta de los problemas de salud de Salvador?

Cuando tienes un bebé, tienes que llevarlo al pediatra cada mes, y entre un mes y otro, la cabeza de un bebé crece en promedio tres centímetros, máximo cuatro, la cabeza de Salvador creció 7 centímetros, el doble. El pediatra dijo: ‘esto está raro’. Salvador venía perfecto, desde el embarazo todo fue perfecto, la gente, dentro de su ignorancia y su brutalidad, decían que claro, que era porque yo había tenido al bebé muy vieja

o por fertilización in vitro, pero eso no tiene nada que ver, es una lotería, es como cuando vos metés la mano a una bolsita y te sacás el premio. Los seres humanos pro- ducimos líquido cefalorraquídeo todos los días de la vida y lo eliminamos por la orina, a Salvador se le taponó el baño, entonces los tubitos, los conductos por donde sale

el líquido cefalorraquídeo se le taparon, y el líquido cefalorraquídeo empieza a buscar por dónde salir... es mejor cuando pasa en niños chiquitos, en un adulto es trágico, porque el adulto ya tiene la cabeza con todos los espacios ocupados, pero la cabeza de un bebé apenas se está ocupando, moldeando y eso es una bendición en los niños, si se descubre a tiempo se supera y no tienen daños neurológicos.



A ‘Salva’ le empezó a generar una macrocefalia, primero usó un medicamento para evitar una cirugía, el medicamento le funcionó como mes y medio, después no, y le tocó ir al quirófamo. Yo lloré tanto que creo que ya no tengo más lágrimas, no te puedo decir cuántos rosarios recé. A los dos meses se le taparon los conductos otra vez y le tuvieron que hacer una segunda cirugía. El doctor nos dijo que probablemente iba a necesitar una tercera, pero como Salvador es un milagrito de Dios, todo empezó a fun- cionar perfecto. Él es de otro planeta.

¿Cómo proyecta la Fundación?

Tengo muchas ganas de meter una ley, donde estos chiquitos sean atendidos sin importar su estrato social, que tengan las mismas garantías de vida, de salud y

de buen trato que tuvo mi hijo Salvador. Yo quiero que esa ley se llame de la ley Salvador, sé que me falta mucho para eso, pero es a lo que le estoy apuntando, quiero que las mamás puedan estar tranquilas, las mamás de estos niños son cuidadoras 24/7, abandonadas, solas, porque los manes inmediatamente salen pitados, no todos, pero el 80 por ciento las abandona, las solas, con otros hijos, sin poder trabajar y sintiéndose ellas completamente menospreciadas. Se sienten feas, no deseadas, poco queridas, maltratadas física y psicológicamente, en realidad a la que yo cobijo es a la mamá, porque si la mamá está bien, el niño está bien. Si tú eres feliz, tus hijos son felices, es así de sencillo. Yo hubiera podido hacer la fácil, que es que mi hijo está sano, me voy para la casa y ya, pero no me daba la vida.

¿Y cómo fue separarse en medio de todo esto?

Todo pasó al mismo tiempo, y en medio de todo no tuve tusa, estaba enfocada en Sal- vador, no es que Lincoln no haya sido im- portante, jamás, ha sido la relación más im- portante de mi vida, me dejó a mis hijos y tuvimos una relación muy linda y especial, una relación llena de buenos recuerdos, porque tuvimos una relación maravillosa. Pero como yo estaba totalmente sumergida en Salvador, no le dice duelo a Lincoln. Yo creo que yo lloraba por Salvador y ahí iban las lágrimas de Lincoln incluidas. Yo me sentía deprimida y ahí seguramente iba la depresión de la separación. Ha sido un proceso súper sanador, súper tranquilo, Lincoln y yo somos somos cero tóxicos, somos muy parecidos en muchas cosas. Tenemos una muy buena relación y él es un papá súper presente.

Y ahora tiene muchos novios en las redes...

¡Todo el tiempo me arman chismes!, con mi mejor amigo Fabio Starita nos juntan todo el tiempo, con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay, si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio. Acabo de terminar una relación de 14 años, lo último que quiero ahora es tener a otra persona ahí durmiendo al lado, aparte de Matías. La puerta no está cerrada, pero no es una cosa a la que le dedique tiempo o vaya a la iglesia a pedir por un hombre. Dios es pasado de especial conmigo, él me tiene como la niña consentida de sus ojos, y yo sé que él me va a mandar lo que tenga que ser y en el momento que tenga que ser.

Carolina Cruz y Melina Ramírez posaron para el lente de Hernán Puentes.

